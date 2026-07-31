Independiente y Newell’s protagonizan uno de los encuentros más atractivos de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini luego del inicio triunfal de ambos en la zona A.

Comienzo frenético de las acciones sobre un césped impecable que favorece las intenciones de ambos equipos. Al minuto, el chileno Maximiliano Gutiérrez ganó en velocidad por la derecha del ataque del Rojo y la pelota terminó en un tiro de esquina que llevó riesgo contra el arco defendido por Josué Reinatti.

Independiente se muestra suelto en mitad de cancha y se hace peligroso con las proyecciones de Facundo Zabala que busca en los centros a Gabriel Ávalos, siempre dentro del área rival.

Síntesis

Independiente 0: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Newell’s 0: Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Giannetti, Martín Luciano; David Sotelo, Luca Regiardo, Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Libertadores de América, Avellaneda.

La previa

El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros tuvo un estreno ideal al imponerse por 2-0 sobre Estudiantes en La Plata. Con goles de Gabriel Ávalos y Santiago Montiel, el Rojo dejó una imagen sólida y ratificó su intención de volver a ser protagonista en el ámbito local, una deuda pendiente para una institución que lleva 24 años sin levantar un título de Primera División.

Además del triunfo, Independiente sumó una noticia que ilusiona a sus hinchas: el regreso de Maximiliano Meza. El mediocampista volvió al club después de siete años y ya tuvo sus primeros minutos con la camiseta roja, aportando experiencia y jerarquía a un plantel que apunta alto.

Del otro lado estará Newell’s, que también arrancó el Clausura con el pie derecho. La Lepra venció 1-0 a Talleres en Rosario gracias a un gol de Matías Cóccaro desde el punto penal y llega a Avellaneda con la intención de confirmar su recuperación tras un primer semestre para el olvido.

El equipo de Frank Darío Kudelka tuvo una profunda renovación durante el mercado de pases. Las incorporaciones de Alan Soñora, Agustín García Basso, Franco Escobar y Lautaro Giannetti buscan darle un salto de calidad a un plantel que viene de finalizar anteúltimo en el Torneo Apertura y de sufrir una temprana eliminación en la Copa Argentina.

Con dos equipos necesitados de sumar confianza y puntos en el inicio del certamen, el choque promete emociones y puede convertirse en una medida importante para conocer el verdadero potencial de ambos candidatos.