Nicolás Paz debutó en la Copa del Mundo el sábado, en el partido de la 3ª fecha del Grupo J que la Argentina le ganó a Jordania por 3 a 1, y su papá y representante reveló cuál será el destino deportivo del mediocampista ofensivo formado en la cantera del Real Madrid.

El joven de 21 años de edad partió hacia Italia a mediados del 2024, a préstamo con cláusula de repesca a favor de los españoles que al término de la temporada en la Serie A se interesaron en recuperarlo.

Sin embargo, la Casa Blanca chocó con el propio deseo del jugador, a gusto en Como y con la chance de jugar la próxima Champions League dirigido por el español Cesc Fábregas.

En medio de ese panorama llegó la confirmación de Lionel Scaloni para sumarlo al Mundial con el plantel argentino y su estreno como titular en la máxima cita del sábado por la noche.

Nico Paz evitó públicamente manifestarse al respecto para no perder el foco de lo que vive en Estados Unidos junto a Lionel Messi compañía. Sin embargo, fue su propio padre y representante quién sí lo hizo en el mismo estadio de Dallas como para cortar la situación.

Paz, el joven de 21 años que el Real Madrid venderá a Italia a cambio de 60 millones de euros. El Merengue mantendrá una cláusula de repesca.

Allí, en diálogo con el sitio “Flashcore”, Pablo Paz, quien también fue integrante de la Selección albiceleste en el Mundial de 1998, confirmó la permanencia del jugador en el club del norte italiano.

“Ha sido una decisión difícil porque el Real Madrid lo quería mucho, pero también consideraron que otra temporada en Italia sería la mejor opción para su crecimiento”, explicó el ex marcador central.

Una fortuna

Para quedarse con los servicios del futbolista, Como abonará a Real Madrid la suma de 60 millones de euros, pero además, el Merengue mantendrá la chance de una nueva repesca por un monto que es lo que aún no se ha fijado.

De esta manera, Paz se asegurará una temporada de mucha participación en un club donde está muy a gusto y fue clave en la última campaña y el Madrid seguirá sus pasos con la chance de sumarlo en un futuro cercano si su rendimiento sigue siendo igual de destacado.