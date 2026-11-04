Este martes, los participantes de MasterChef Celebrity que tuvieron el peor desempeño durante las pruebas semanales se enfrentaron a un nuevo reto para asegurarse la permanencia en el concurso.

La consigna fue simple: preparar ñoquis con una salsa a su elección. Pero el condimento especial de la noche fue la presencia de Guillermo Cóppola.

Las anécdotas de Cóppola con Maradona

Con la excusa de haber vivido varios años en Italia junto a Diego Maradona, el exrepresentante de futbolistas hizo lo que mejor sabe: regalarle a los concursantes, a Wanda Nara, a los miembros del jurado y a los televidentes algunas de sus mejores anécdotas.

"Giorgio Armani y el casamiento de un personaje como Diego Armando Maradona", comenzó recordando. "Él quiere la ropa, hago los contactos y viene de Milán a Nápoles. En Nápoles hay mucho tránsito siempre. Claudia había preparado ñoquis. Y llegó media hora tarde. 'Ahora los ñoquis que se los lleve en un tupper, y la ropa no me la hago con él'", continuó relatando. "A mí me dio cosa y me hice vestir por él. Creo que el mejor vestido de la fiesta era yo", concluyó.

Los celos con Del Piero

Mientras los participantes continuaban con sus preparaciones, Cóppola desandó otra de sus historias. "Torino. Diego enojado porque yo hablaba mucho con [Alessandro] Del Piero, un jugadorazo de la Juventus. Fuimos a cenar después de un partido, pedimos ñoquis y Diego pidió con trufas. Entonces viene el de las trufas, que generalmente viene con tres trufas hace tac, tac y se va. Y él empezó a pedir más y más. Eran trufas con ñoqui, mil y pico de euros. Y como Diego estaba enojado conmigo porque hablaba con Del Piero, lo hizo a propósito. Un ataque de celos", contó.

El reencuentro con Martita Fort

Cóppola también se reencontró con Martita Fort, que miraba la competencia desde el balcón por haber sido una de las mejores de la semana. Los dos recordaron que Ricardo, el padre de la concursante, le regaló un Rolex al representante de jugadores. "Tu papá era muy generoso", reveló.

Una vez que se cumplió el tiempo establecido, el primero en pasar al frente con su preparación fue Mike Amigorena. El actor eligió presentar ñoquis de batata con crema de champiñones, panceta y salvia. "Están muy ricos. Si hubieras hidratado más los hongos estaría perfecto", consideró Maru Botana, luego de probar.

Luego llegó el turno de la China Ansa y sus ñoquis de batata rellenos de queso azul con manteca noisette de salvia y limón. "Los ñoquis están muy bien. La textura está buena y me gusta que sean bolitas. Tiene esta cosa argentina, de ponerle a la pasta mucha cantidad, pero está sabroso", indicó Germán Martitegui.

En tercer lugar pasó Grego Roselló, con sus ñoquis de espinaca y ricota con salsa de champiñones. "Al tener ricota, al morder el malfatti es como morder aire saborizado. Acá está un poco más terrenal, más compacto, más pedroso. Lo que sí está bien es la salsa. Y hay un tema de vajilla, que es para una entrada", señaló Damián Betular.

Inmediatamente después, pasó Pablo Migliore. El exfutbolista y boxeador presentó ñoquis de remolacha con crema de queso azul, parmesano, champiñones, panceta y nueces. "Están muy bien los ñoquis. Está muy bien la proporción de la papa con la remolacha. Quedaron suaves, cero pesados. Me encantaron", expresó Botana.

Martín "Campi" Campilongo, en tanto, optó por preparar ñoquis de morrón con salsa de hongos y lluvia de nueces. "Muy bien el tamaño de los ñoquis. Sospeché un poco de esa innovación de mezclar harina y sémola, pero quedó muy bien. Tanta crema reducida con queso azul y las nueces, me parece mucho, pero con los ñoquis, me conquistaste", confesó Martitegui. Y Betular agregó: "Yo creo que las salsas con crema o queso azul son para gratinar. Esto tendría que haber ido al horno y hacer una capa muy finita, porque así te tapa todo el trabajo de los ñoquis".

Lizzy Tagliani fue una de las pocas que incorporó proteína: presentó ñoquis de papa y roquefort con estofado de pollo. Además, contó una anécdota sobre el plato: cuando era niña, su tía Noemí inventó un juego para que esperara a que la pasta estuviera lista. Le hacía leer un texto con palabras que comenzaban con la letra pe.

"El morrón en este caso no va, porque la cebolla le da ese sabor y la zanahoria refuerza un poco el dulce. Los ñoquis están bien", afirmó Betular.

Y Botana sumó: "El ñoqui está muy rico, pero a la salsa le falta cocción. Hay que tener cuidado cuando tienen poco tiempo con trabajar con tantas verduras, porque no terminan de cocinarse del todo". Hernán de Mala Fama, a su vez, preparó ñoquis de papa, batata y apio con salsa boloñesa. Cuando el cantante pasó al frente, Martitegui le mostró una espumadera.

"Yo estoy vivo de milagro. Me pasó este proyectil por acá. Me podrías haber matado", disparó. Y a la hora de la devolución, precisó: "Bien la forma, bien usada la maderita para hacer la forma del ñoqui, que está un poco olvidada. Bien el corte del queso".

Betular, en tanto, indicó: "A la salsa le falta un poco de cocción. Y para mí tiene mucha harina el ñoqui". Después, Sebastián Presta presentó ñoquis de papa con crema de champiñones, pollo y panceta.

"Es tal la falta de errores que tiene este plato que es casi perfecto. La crema está perfectamente tratada, no se ha consumido. El champiñón tiene buena cocción, la panceta ha hecho lo suyo... Y el ñoqui es una caricia a la lengua", sostuvo Betular. Botana y Martitegui coincidieron, y la pastelera fue más allá: aseguró que hasta el momento era el plato más rico de la noche.

Diego Ramos fue el único que se animó a hacer ñoquis de sémola, y los presentó con crema de champiñones, nueces y queso azul. "Los ñoquis están muy ricos, pero hay algo en la salsa... Quedó un poco cortada", sintetizó Botana.

Y Betular agregó: "Para mí le falta lo característico de los ñoquis de sémola, que es esa capa tostada. Y lo que no ayuda es la salsa". En último lugar pasó Julieta Nair Calvo, con sus ñoquis de papa con salsa boloñesa.

"Es un riesgo hacer unos ñoquis tan simples con una salsa tan difícil. Y están perfectos. Es como una nube de ñoqui espectacular. Hay muchas teorías sobre qué textura tiene que tener un ñoqui y para mí es esta. Y la salsa que tiene sabor a hogar, está muy lograda", afirmó Martitegui.

La eliminación de la noche

Después de deliberar, los miembros del jurado indicaron que fue la decisión más difícil que debieron tomar en lo que va de la temporada. "Estamos muy impactados por el sabor de los ñoquis. Estuvieron todos muy bien. Ojalá cada gala de eliminación sea tan difícil elegir quién se va. Los felicito. Ese es el camino", expresó Martitegui, antes de llamar a Campi, Calvo y Presta.

"Son los tres ñoquis que más nos llegaron al corazón", les informó, antes de anunciarles que seguían en concurso. Tagliani, Migliore, Ansa y Amigorena siguieron el mismo camino.

Para el final quedaron Ramos, Hernán y Roselló, los responsables de los platos más flojos de la noche. Y finalmente, Botana anunció que quien quedaba fuera de la competencia era Ramos.