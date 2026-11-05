Ronnie Wood llegó a la Argentina y pasó por el sillón de Mario Pergolini en Otro Día Perdido. Allí, el guitarrista contó cómo atravesó el cáncer en dos ocasiones y recordó la frase con la que su médico le dio el alta definitiva. También habló de lo que se discute puertas adentro de los Rolling Stones y reveló de quién depende que la banda vuelva a salir de gira.

Al hablar de su salud, Ronnie Wood explicó por qué decidió compartir su experiencia: “Me gusta difundir el mensaje de esperanza entre la gente que tal vez veo sufrir”. A partir de ahí, repasó los dos diagnósticos: “Tuve que luchar contra el cáncer de pulmón y luego tuve un cáncer de células pequeñas, así que sobreviví al cáncer dos veces durante la pandemia y después. Comenzó en 2017 con el cáncer de pulmón, así que me lo extirparon, y luego el cáncer de células pequeñas llegó en 2020”.

Después de años de controles, el guitarrista recordó cómo terminó esa etapa: “Recibí el alta definitiva hace unos meses. El médico me dijo: 'Ronnie, no queremos volverte a ver'”. La frase dio pie a una broma de Mario Pergolini: “Dame tu sangre”. Wood le siguió el juego: “Bueno, te daré un poco de mi sudor”.

De qué depende la vuelta de los Rolling Stones

Sobre la posibilidad de una nueva gira, Wood le explicó a Mario Pergolini que la decisión pasa por Keith Richards: “Mick y yo ya estuvimos promocionando un poco, pero estamos esperando a que Keith se acomode y decida qué quiere hacer para su futuro, porque está un poco cansado de la ruta en este momento”. También recordó cómo se lo había planteado su compañero: “Él dijo: 'No quiero hacer más giras por un tiempo, ya sabes'”.

La espera también explica por qué Ronnie Wood retomó las presentaciones por su cuenta. El guitarrista tomó la decisión mientras la banda aguardaba una respuesta de Richards: “Así que pensé: 'Bueno, no me voy a quedar sentado a esperar, voy a salir a tocar'”.

El guitarrista compartió la reacción de un viejo amigo a sus actuaciones: “Hoy recibí un mensaje de Rod Stewart y me dijo: 'Ronnie, estoy muy orgulloso de ti, mi viejo amigo. Me alegra que salgas a tocar y la gente me dice que realmente lo está disfrutando y amando lo que haces'”. El mensaje de Stewart le acercó los primeros comentarios del público sobre un regreso que Wood pudo decidir por sí mismo.