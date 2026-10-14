En uno de los partidos más atractivos del día, Roma empata 1-1 con Real Madrid en el Olímpico por la segunda fecha de la fase liga de la UEFA Champions League. El conjunto italiano comenzó ganando con gol de Marten De Roon ante el Merengue, que niveló rápidamente por Kylian Mbappé. Es el retorno de José Mourinho, que estuvo tres años con los giallorossi y consiguió la UEFA Conference League. En el local son titulares Paulo Dybala, Nahuel Molina y Matías Soulé. El duelo es televisado por ESPN y Disney+.

Roma 1-1 Real Madrid, los goles

Luego de comenzar mejor en el partido, Roma logró abrir la cuenta en el Olímpico. Luego de una muy buena circulación, Soulé encontró por el medio a un De Roon que no dudó en patear de primera desde la medialuna. Su remate, con un desvío en el medio, terminó por vencer a Thibaut Courtois para el 1-0.

Poco después, sin embargo, llegó la reacción de Real Madrid. Luego del mal cálculo de un defensor romanista, Mbappé quedó de frente al arco para rematar y, fiel a su estilo, no perdonó. El remate, también desviado levemente en el camino, venció la estirada de Mile Svilar y se transformó en el empate.

Formaciones

Roma: Pierluigi Gollini; Gianluca Mancini, Evan N'Dicka, Mario Hermoso; Nahuel Molina, Manu Koné, Marten De Roon, Wesley; Matías Soulé, Paulo Dybala; Donyell Malen. DT: Gian Piero Gasperini.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham; Yan Diomandé, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.

TV: ESPN y Disney+.

Estadio: Olímpico de Roma.

Árbitro: François Letexier (Francia).

La previa

Por el lado local, Roma viene de empatar ante el Como por la Serie A el fin de semana, y también lo hizo en su debut europeo contra Fenerbahçe buscará dar el golpe contra el máximo ganador de la competencia. De los cinco argentinos disponibles, Gian Piero Gasperini pone a Dybala, Soulé y Molina desde el arranque, mientras que Leonardo Balerdi y Santiago Castro serán suplentes. El último enfrentamiento oficial entre ambos por la Champions fue en noviembre de 2018, y la Loba buscará revancha, ya que cayó 0-2 como local.

Dybala, entre los titulares de Roma ante Real Madrid.

De parte de Real Madrid, el conjunto español empezó venciendo 2-0 a Inter por la primera fecha, pero a pesar de su triunfo del fin de semana ante Villarreal, marcha cuarto en La Liga. La novedad en la Casa Blanca es que Vinícius Junior, que viene de una insólita expulsión en aquel duelo y será titular hoy, ha conocido su sanción poco antes de este encuentro y tendrá cuatro partidos de suspensión, incluido el clásico ante Barcelona. Por su parte, Mourinho volverá a encontrarse con Roma después de dirigirlo entre 2021 y 2024, con un título y una final de Europa League alcanzadas.