Se juega la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América; Rosario Central recibe en el Gigante de Arroyito a Universidad Central por el Grupo H desde las 19hs. el Canalla se mete en octavos si suma de a tres a una fecha de finalizar.

El elenco de Almirón viene de sufrir un duro golpe en EL Monumental ante River por las semifinales del Torneo Apertura, y ahora buscará dar vuelta rápidamente la página en la competencia internacional, donde cosechó tres triunfos en fila que lo dejó como líder del grupo con 10 puntos en la zona H.

Considerando que juega ante el tercero, que le saca 4 unidades, el empate lo clasifica al elenco de Rosario a los octavos de final, y el triunfo lo pondría con un pie y medio como líder a falta de una jornada donde se debe medir con Independiente del Valle.

Di maría marcó en el cotejo de ida

En frente estará Universidad Central de Caracas, quien suma 6 puntos en el grupo, y actual líder del Grupo A del campeonato venezolano. El empate, también le aseguraría, como mínimo, el tercer puesto y la reclasificación a Copa Sudamericana, caso contrario deberá esperar el otro cruce entre Independiente del Valle y Olimpia, y encarar la última fecha mano a mano con el conjunto paraguayo.

Probables Formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Pol Fernández, Ángel Di María; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Universidad Central: Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Alfonso Simarra, Williams Velásquez, Daniel Carrillo; Alexander González, Francisco Solé, Juan Cuesta; Alexander Granko, Jovanny Bolívar y Camilo Zapata. DT: Daniel Sasso.

Datos del partido:

Hora: 19.00

TV: Fox Sports 2

Árbitro: Flavio De Souza (BRA)

VAR: Daniel Nobre (BRA)

Estadio: Gigante de Arroyito