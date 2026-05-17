Ángel Di María fue el más observado en la noche del Monumental y el capitán de Rosario Central recibió desde insultos hasta cánticos hiriente por parte del hincha de River. Sin embargo, al término de la semifinal que fue victoria del Millonario por 1 a 0 se mostró comprensivo con la situación y dijo: “Es el folklore del fútbol”.

Un fideo contundente

Para el 11 rosarino no fue fácil la noche, no sólo por toda esta carga emocional, sino también desde lo deportivo ya que terminó siendo controlado por la marca de los jugadores locales.

“Nos toco venir a una cancha difícil, contra un gran equipo. Hicimos las cosas bien, nos tocó perder”, explicó ante las cámaras de televisión.

La única excusa que puso el jugador tuvo que ver con la logística ya que el Canalla no viajó desde Rosario a Buenos Aires en avión, sino que lo hizo en colectivo. “Parece que los aviones no podían aterrizar en Aeroparque”, ironizó.

El campeón del mundo en Qatar 2022 venía de días convulsionados luego de lo que fue la victoria ante Racing en el Gigante de Arroyito. Por redes sociales se prendió en una disputa verbal con el presidente de la Academia, Diego Milito.

Su figura está muy vinculada a la conducción de AFA, con Claudio Tapia, y la cancha de River se lo remarcó. “Esta cancha me ovacionó muchas veces, me tocó venir con esta camiseta, no con la de la Selección. Es normal, me quedo con lo otro, no con esto”, amplió.

Un palito para el penal que le cobraron a River

Y cuando todo parecía que se cerraba en una cuestión deportiva, el futbolista cerró: "Nos ganaron con un gol de penal, sabíamos que estas cosas pueden pasar acá. No por nada hablaron antes".