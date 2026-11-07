Rosario Central derrotó por 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto por la 16° y última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, en el estadio Gigante de Arroyito. Pese a la victoria Canalla, el triunfo dramático de Boca Juniors, lo dejó sin nada a los dirigidos por Jorge Almirón.

Los tantos de Julián Fernández y Emanuel Coronel, solo sirvieron para llevarse la victoria. En la previa la entidad Canalla dio por inaugurado la tercera bandeja del mítico escenario emplazado en el barrio Lisandro de la Torre. El nuevo sector, ubicado de espaldas al río Paraná, suma 3.500 ubicaciones y permite ampliar la capacidad.

La apertura de este nuevo sector representa un paso importante en las obras de ampliación del estadio auriazul y permitirá sumar espacio para los simpatizantes que acompañan al equipo en cada fecha. Esta etapa de renovación también incluye nuevos palcos, que todavía no están terminados.

La nueva tribuna está ubicada en el sector que da la espalda al río Paraná y cuenta con 3.500 butacas, que fueron adquiridas en China y colocadas durante los últimos días. Su habilitación permitirá que el Gigante supere los 50.000 espectadores de capacidad.

Los locales fueron más en la etapa inicial. Fueron siempre en busca del arco rival, pero la falta de efectividad quedó demostrada a lo largo del partido. Pero, a poco del final llegó el único gol del encuentro que fue anotado por Julián Fernández a los 43 minutos, tras conectar un remate a quemarropa luego de una asistencia de cabeza de Gastón Ávila a la salida de un tiro de esquina. Con este resultado parcial, y ante los marcadores simultáneos de la jornada, el conjunto dirigido por Jorge Almirón se está adjudicando el título de la Tabla Anual del fútbol argentino

Promediando el complemento Central se quedó con diez jugadores por la expulsión del "Gato" Avila, por una dura falta al arquero del elenco cordobés.

Cerca del final Emanuel Coronel marcó un golazo, para cerrar el partido y llevarse la victoria.

La Previa

Rosario Central será local de Estudiantes de Río Cuarto por la 16° y última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El partido comenzará a las 17.30 en el estadio Gigante de Arroyito, con arbitraje de Hernán Mastrángelo.

El conjunto dirigido por Jorge Almirón llega con siete triunfos en sus últimas ocho presentaciones y mantiene posibilidades de obtener el Campeonato de Liga, reconocimiento que recibe el primero de la tabla anual.

El jugador franquicia, Ángel Dí María capitán y emblema del Canalla quedó descartado para recibir a los del Imperio del sur. Arrastra una molestia en el pubis desde el partido ante Sarmiento de Juniín y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo, pese a lo que estará en juego en la definición de la temporada 2026.

Para conseguirlo, el elenco del sur de Santa Fe deberá ganar y esperar que Boca Juniors y Argentinos Juniors no sumen de a tres. También podría alcanzarle un empate, siempre que Argentinos pierda y Boca sufra una derrota por más de seis goles frente a Defensa y Justicia.

Por el lado del conjunto riocuartense, la situación es diferente, ocupa el último puesto de la Zona B, con nueve puntos, y ya perdió la categoría.

El encuentro se emitirá desde las 16 por las emisoras del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1 y RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Alan Rodríguez, Julián Fernández, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Estudiantes de Río Cuarto: Lautaro Herrera; Fernando Rodríguez, Agustín Quiroga, Sergio Ojeda, Juan Antonini, Gonzalo González; Gabriel Alanís, Alejandro Cabrera, Tomás González; Ibrahim Hesar y Martín Garnerone. DT: Gerardo Acuña.

Hora de Inicio: 17.30.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Héctor Paletta.

TV: ESPN Premium.