Rosario Central tendrá una ausencia de peso en una jornada decisiva. Ángel Di María no estará desde el arranque en el último partido de la fase regular del Torneo Clausura 2026 y ni siquiera sumará minutos frente a Estudiantes de Río Cuarto. Aunque integrará la lista de concentrados, Jorge Almirón decidió preservarlo para que llegue en mejores condiciones al comienzo de los playoffs.

La baja representa un golpe para el Canalla, que afrontará la última fecha con un objetivo importante: pelear por el primer puesto de la tabla anual y quedarse con el reconocimiento al mejor equipo de la temporada. Central ya tiene asegurada su clasificación a los octavos de final, pero todavía puede cerrar la fase regular con un logro que también está en disputa con Boca y Argentinos Juniors.

La molestia que dejó a Di María afuera

El problema físico del Fideo se originó en el encuentro ante Sarmiento, en Junín. En aquel compromiso, el capitán de Central debió pedir el cambio a los 13 minutos del segundo tiempo, luego de sentir una molestia que no le permitió continuar con normalidad.

Una vez consumada la victoria por 2-1 frente al Verde, el propio futbolista explicó lo que había sentido. “El pubis me empezó a molestar del lado izquierdo. Terminé muerto. Voy a ir viendo cómo estoy para mejorar y, así, poder estar”, expresó en diálogo con Radio Boing.

Desde entonces, Di María realizó trabajos diferenciados y el cuerpo técnico optó por no acelerar su recuperación. La doble fecha FIFA también le permitió al futbolista contar con más tiempo para recuperarse, con la mirada puesta en llegar en plenitud a la etapa eliminatoria.

Central va por la tabla anual sin su capitán

La ausencia de Di María obliga a Almirón a rearmar el equipo para un partido que tendrá incidencia en la definición de la tabla anual. Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central jugarán el sábado a las 17.30, en simultáneo, y los tres buscarán terminar en lo más alto de la clasificación.

El Canalla recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito y estará atento a lo que ocurra en La Bombonera y en el estadio Diego Armando Maradona. Un resultado favorable, combinado con los otros marcadores, podría permitirle quedarse con el primer lugar.

De no surgir inconvenientes de último momento, el equipo que prepara Almirón sería: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Alan Rodríguez, Julián Fernández; Jaminton Campaz y Enzo Copetti.

Así, Central afrontará una definición importante sin una de sus principales figuras. Di María descansará para llegar en condiciones a los playoffs, mientras sus compañeros buscarán cerrar la fase regular con el primer puesto de la tabla anual y sostener la ilusión de volver a quedarse con el título.