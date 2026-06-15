Rubén Darío Insua no seguirá al frente de Barracas Central como entrenador de cara al segundo semestre del año. Tras concluir la primera mitad del año, el Guapo tomó la decisión de cesantear al "Gallego", que estaba por cumplir dos años en el cargo.

El ídolo de San Lorenzo tomó las riendas de la escuadra barraqueña en septiembre del 2024, un ciclo de 74 encuentros donde logró la histórica primera clasificación a un certamen continental al disputar la Copa Sudamericana 2026.

Pese a ello, los resultados no acompañaron en el comienzo del 2026, al quedarse afuera de la posibilidad de disputar los playoffs del Torneo Apertura en la última fecha (al perder con Banfield como local) y en el plano internacional finalizó en el último puesto de su grupo con solo tres puntos producto de esa misma cantidad de empates.

En total, el Gallego cosechó 23 triunfos, 28 empates y 23 derrotas durante su tiempo al mando del Guapo, que ya inició la búsqueda de su sucesor al haber firmado ya la rescición del contrato con Insua; que contaba con contrato hasta fin de año con el club.