Se confirmó que el Estadio Ruca Che recibirá la serie de Copa Davis donde Argentina se medirá ante Turquía, el 19 y 20 de Septiembre. El mítico estadio neuquino volverá a ser anfitrión de un evento de primera línea, en el año de su 31 aniversario.

El Estadio Ruca Che se transformó en mucho más que un escenario deportivo. inaugurado en el FIBA Américas de 1995, el gigante neuquino se convirtió en uno de los recintos cubiertos más importantes de la Patagonia y fue sede de grandes eventos que marcaron la historia del deporte regional y nacional.

La Generación Dorada y su nacimiento en el Ruca Che

En 1995 fue su nacimiento con el campeonato de las Américas que recibió a los mejores seleccionados del continente, que buscaba un lugar en Atlanta 1996. Seis años más tarde llegó el premundial del 2021, competencia donde el título quedó para la selección Argentina y el nacimiento de una etapa histórica para el deporte nacional: nacía la Generación Dorada.

Figuras del tamaño de Emanuel Ginobili, Luis Scola, Fabricio Oberto, Andrés Nocioni, Hugo Sconochini y Pepe Sánchez, entre otros, comenzaron su rica historia con la selección en la “Casa de la Gente”.

En octubre del 2008 dijo presente Diego Armando Maradona. "Pelusa" llegaba con el showbol donde la selección Argentina se medía con su combinado Brasil. El eterno capitán del campeón del mundo del 86 jugó los dos cotejos haciendo vibrar a todo el público presente.

Diego y su equipo para el showbol ante Brasil

En julio del 2017, la Confederación Argentina de Vóley tuvo una visita ilustre en Neuquén, cuando el Ruca Che recibió al seleccionado femenino “Las Panteras” en el inicio del Gran Prix Mundial FIVB. Por el grupo B, se enfrentaron en tres apasionantes partidos con Canadá, Croacia y Polonia, a estadio lleno y con el aliento del público.

Si de vóley hablamos, el Ruca se caracterizó por ser escenario de grandes noche con Gigantes del Sur, elenco provincial que jugó en la Liga Argentina. Allí se disputaron partidos decisivos de la máxima categoría nacional, incluyendo la recordada campaña 2006/07 en la que el conjunto neuquino alcanzó el subcampeonato cayendo ante el Bolívar de Marcelo Tinelli.

Las Panteras jugaron tres cotejos de la primera fecha del Prix Mundial FIVB

El Básquet pisó fuerte a lo largo de sus tres décadas. Además del nacimiento de la generación dorada, los equipos zonales hicieron historia. Independiente de Neuquén utilizó el Ruca Che durante sus participaciones en torneos nacionales, llevando al público neuquino partidos de primer nivel. En la actualidad, las rojitas y Biguá jugaron contra las potencias en la Liga Femenina, primera división que este año volverán a disputar.

El gran momento de la pelota naranja y Neuquén llegó en el 2017, cuando el seleccionado neuquino logró ante un Ruca Che colmado, superar a Santa Fe en la final, y coronarse campeón del Campeonato Argentino de Selecciones mayores, máximo logro a nivel provincias.

Billi Godoy vs.Sebastián Heiland, dos años seguidos como la pelea del año

Las campanas para registrar el inicio y cierre de rounds sonaron en más de una oportunidad. Aldo “Galán” Ríos se mostró al mundo y logró en el 2005 el título Sudamericano de los Ligeros, derrotando a Roberto Arrieta. Años más tarde se vieron dos batallas entre Billi Godoy, y Sebastián Heiland, consideradas ambas por dos años seguidos, como las mejores peleas del año en el 2012 y 2013.

Escenario de grandes eventos deportivos: Nacional de clubes y Argentino de selecciones de Handball, Juegos EPADE y Araucanía; nacionales de Taekwondo, Judo, Patín Artistico y Karate, por nombrar algunos de los grandes eventos que recibió el emblemático estadio, que ahora se prepara para recibir al equipo argentino de Copa Davis, que busca su histórico triunfo 100 en la competencia.