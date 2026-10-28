Inscripciones abiertas para 'Ruca Che se Mueve' 2026 en Neuquén

Este pasado lunes se habilitó el registro gratuito para ser parte de edición 2026 de “Ruca Che se Mueve”, una iniciativa pensada para promover la vida activa y el encuentro al aire libre. El punto de partida y llegada será el mítico y renovado estadio neuquino, y el recorrido atraviesa las instalaciones de Espacio Duam, junto al aeropuerto neuquino.

Bajo el lema “Hacela a tu ritmo”, el acontecimiento está diagramado para diferentes franjas etarias, convocando a participantes de hasta 75 años. En ese sentido, los niños de entre 5 y 10 años dispondrán de una distancia especial de 400 metros, mientras que el resto podrá completar el trayecto de 6.500 metros corriendo, trotando o caminando. Desde el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura destacaron que el propósito fundamental de estas iniciativas radica en estimular la actividad física colectiva ofreciendo a los vecinos jornadas accesibles que fortalezcan los lazos sociales.

“Buscamos que las familias se apropien de las instalaciones y compartan una mañana diferente, donde la meta no es llegar primero sino compartir el trayecto juntos”, aseguró Federico Bolan, vicepresidente de ECyDENSE.

Cómo inscribirse y participar

Las personas interesadas en sumarse deberán completar el formulario digital de inscripción disponible en las redes sociales del Estadio Ruca Che: @estadiorucache. En las jornadas previas, se detallará el trazado definitivo, los puestos de hidratación y las instancias de acreditación prevista.