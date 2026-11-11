Franco Colapinto fue protagonista en una maniobra que derivó en la sanción más fuerte de la carrera principal del Gran Premio de Brasil en la Fórmula 1. El piloto argentino desplegó una férrea defensa frente al experimentado Nico Hülkenberg. Fue una acción al límite que derivó en una penalización de 10 segundos para el alemán, pero provocó un fuerte análisis y cuestionamiento público por parte de la escudería Audi.

Cómo fue la maniobra

La secuencia ocurrió en la vuelta 48. Hülkenberg, equipado con neumáticos nuevos tras cumplir su segunda parada en boxes, fue en busca de superar al Alpine del argentino. Colapinto aguantaba en pista con un compuesto intermedio muy desgastado.

Durante cuatro giros seguidos, Colapinto cerró los huecos y estiró las frenadas para neutralizar el avance del auto alemán. El desenlace del mano a mano se produjo en la primera curva del circuito. Allí el corredor de Audi intentó rebasar por el exterior y terminó pasando por la vía de escape asfaltada.

Los comisarios deportivos de la FIA revisaron la maniobra y sancionaron al corredor alemán con 10 segundos de recargo. Consideraron que había obtenido una ventaja duradera al salirse del trazado.

La lectura de Audi

Lejos de coincidir con la interpretación de las autoridades de la carrera, desde Audi apuntaron contra la trayectoria del coche de Colapinto. Allan McNish, director de competición de la escudería alemana, expuso la frustración de su equipo ante los medios.

"Para nosotros, la situación no estaba clara. Normalmente, si estás en cabeza en el vértice de la curva, tienes derecho a mantener tu posición. Pero como la primera curva desemboca en la 'S', es muy subjetivo determinar con precisión dónde está el vértice. Y Colapinto nunca llegó al vértice. Estaba muy lejos de él. Ni siquiera se acercó", explicó el directivo tras el GP de Brasil.

A pesar de los cuestionamientos del equipo rival hacia los criterios arbitrales de la FIA, la sanción se mantuvo firme en la clasificación. Obligó al piloto alemán a remar desde atrás en el tramo final.

Cuándo vuelve a correr Colapinto

Tras una racha de tres fines de semana consecutivos de actividad en la Fórmula 1, Colapinto volverá a pista el próximo 20 de noviembre. Ese día se disputarán las primeras prácticas libres del Gran Premio de Las Vegas. La carrera principal será el domingo 22.

Los horarios del GP de Las Vegas

Jueves 19 de noviembre

Práctica Libre 1: 21.30

Viernes 20 de noviembre

Práctica Libre 2: 1 AM

Práctica Libre 3: 21.30

Sábado 21 de noviembre

Clasificación: 1 AM

Domingo 22 de noviembre

Carrera: 1 AM

Los horarios corresponden a la Argentina.