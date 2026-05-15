El mendocino Jorge David Etem será el árbitro del cotejo que van a jugar este domingo 17 desde las 15 el Deportivo Rincón ante Costa Brava de General Pico (La Pampa) en la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza, en el marco de la novena fecha -última de la primera de la rueda- de la la Zona 3 del Torneo Federal A 2026.

El cotejo será transmisión del Grupo Primera Multimedios de Neuquén capital, a partir de las 14 desde el norte de la provincia de Neuquén, por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, y la operación técnica de José Ramón Paredes.

El colegiado Jorge David Etem de la Liga de Mendoza capital será acompañado por los jueces de líneas, Ivan Adriel Araya Quintero (Liga de Mendoza) y Rodrigo Moreno (Liga Rionegrina de Viedma), como cuarto árbitro actuará, Matias Ariel Fernandez Zapata (Liga de Mendoza).

El resto

Todos los partidos de la fecha se jugarán el domingo. El puntero Atenas de Río Cuarto suma 13 unidades y visitará a su escolta Juventud Unida Universitario en San Luis, en el estadio Mario Alberto Díez en el bajo de la capital puntana. Los cordobeses le llevan un punto a su inmediato perseguidor. El partido comenzará 15.30 con el arbitraje de Luis Martínez.

En el duelo mendocino de la fecha, FADEP en Russell en el departamento Maipu, recibirá a Huracán Las Heras desde las 11 de la mañana con Joaquín Gil de San Pedro, como juez principal. Se trata de uno de los varios árbitros que acumulan un sinfín de desempeños polémicos. En otro encuentro de la jornada, Argentino de Monte Maíz -que tiene los mismos puntos- que los neuquinos, será local de San Martín de Mendoza, a partir de la 15.30. Rodrigo Rivero pitará el inicio.

Cipolletti está tercero con 11 puntos y este fin de semana tendrá descanso y en la fecha 10 -la primera de las revanchas- recibirá a Atenas en La Visera.