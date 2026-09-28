La nueva ciudad deportiva de Neuquén suma un avance visible en el barrio Melipal: el polideportivo ya fue techado. El edificio tendrá 1.500 metros cuadrados y se convertirá en un espacio cubierto para actividades deportivas y recreativas destinadas principalmente a vecinos y jóvenes del oeste de la capital.

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, recorrió la obra y destacó el avance de la estructura. “Ya se techó este polideportivo de 1.500 metros cuadrados, un polideportivo de los que desarrollamos, ya es una característica de la ciudad de Neuquén”, señaló.

La construcción forma parte del plan municipal para ampliar la infraestructura deportiva en distintos barrios. Gaido indicó que la inversión supera los $10.000 millones y remarcó que se trata de fondos públicos de la ciudad de Neuquén.

El proyecto apunta a llevar espacios deportivos y de encuentro a zonas que concentran una importante cantidad de habitantes. La iniciativa también busca que niños, adolescentes y jóvenes puedan desarrollar actividades cerca de sus hogares.

La obra de Melipal entra en una nueva etapa

Con la cubierta principal terminada, los trabajadores concentran ahora las tareas en los cerramientos laterales. El objetivo es completar el perímetro del edificio para poder avanzar con los trabajos interiores sin depender de las condiciones climáticas.

Víctor Parra, capataz de la obra, explicó que la parte más compleja de la estructura ya fue ejecutada. “Estamos haciendo la finalización del techado, la parte más grande ya avanzamos”, indicó.

El cronograma inmediato también incluye la construcción de las tribunas. Parra adelantó que la semana próxima está previsto hormigonar esa estructura para los espectadores.

Después llegará una etapa vinculada con los espacios de servicio. Allí se construirán la mampostería, los vestuarios, los baños y las duchas. “Lo más pesado lo tenemos ya”, resumió el encargado de los trabajos.

La ejecución está a cargo de una empresa neuquina. Para Gaido, la participación de una firma de la región también representa un aporte al movimiento económico y al sostenimiento de fuentes laborales vinculadas con la construcción.

Neuquén amplía su red de espacios deportivos

El nuevo SAF de Melipal se suma a una estrategia de descentralización de la infraestructura deportiva municipal. Gaido recordó que ya existen obras de este tipo en San Lorenzo, Confluencia, Parque Industrial y el sector Hi.Be.Pa.

El intendente planteó que el nuevo espacio del oeste tendrá como principales destinatarios a chicos, chicas y jóvenes de la ciudad. La intención es que las actividades deportivas funcionen también como lugares de encuentro y participación comunitaria.

Mientras la estructura avanza, la obra comienza a mostrar la dimensión que tendrá el futuro polideportivo. El techado permite cerrar una de las etapas centrales de la construcción y deja el proyecto encaminado hacia las terminaciones y las instalaciones interiores.

La continuidad de los trabajos estará puesta ahora en los laterales, las tribunas y los sectores de servicios. Con esas tareas, la nueva ciudad deportiva de Neuquén entrará en una fase más cercana a la configuración final del edificio.