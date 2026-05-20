El empate de Boca Juniors 1-1 ante Cruzeiro en La Bombonera dejó sin margen de error al Xeneize en pos de lograr la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores: ahora debe vencer a Universidad Católica como local para avanzar. La bronca por el resultado quedó asociada a la que generaron las decisiones del árbitro Jesús Valenzuela en La Ribera, al punto que Leandro Paredes protagonizó un tenso cara a cara con el venezolano al final del pleito.

Apenas culminó el partido por el Grupo D, todo Boca rodeó a Valenzuela, incluido el técnico Claudio Úbeda, para reclamar la clara mano de Lucas Romero dentro del área en la última jugada, que el encargado del VAR, Ángel Arteaga, no llamó a revisar. El venezolano, al verse rodeado, alegó que fue “natural”.

Fue allí que explotó Leandro Paredes. “¿Qué natural? ¿De qué estás hablando? Estás boludeando, andá a verla. Es una vergüenza lo que hiciste", explotó el campeón del mundo ante Valenzuela. El arbitraje estuvo cargado de polémicas.

A los 53 minutos, Fagner anotó el empate con un remate de derecha que superó al arquero Leandro Brey. El árbitro Jesús Valenzuela revisó la acción en el VAR ante el reclamo por una posible mano de un jugador visitante en el desborde previo. Tras observar las imágenes, convalidó el tanto al determinar que no existió inmediatez entre el contacto y el gol, ni una posición antinatural del brazo que configurara infracción. La decisión fue correcta.

Con Cruzeiro reducido a diez jugadores por la expulsión de Gerson, Merentiel anotó lo que parecía ser el 2-1. Antes de que el balón llegara a sus pies, Milton Delgado disputó un centro desde la izquierda y todo el banco visitante reclamó mano del volante xeneize. Valenzuela revisó la acción por tercera vez en la noche y anuló el gol al constatar un contacto del balón con la mano en una acción sancionable. La presencia de un segundo balón en el campo también generó confusión en la jugada, aunque ese elemento no fue determinante para la decisión. El árbitro actuó con corrección al anular el tanto.

“Fuimos superiores, la vara no es la misma para los dos lados, lo vivimos en Brasil. Esa es la más clara de todas (la última) es muy raro que ni siquiera la vaya a ver, después podés decir si es intencional o no. No es la primera vez que pasa, en Cruzeiro nos echaron a Bareiro cuando ni siquiera fue falta. Hay que pensar en el partido que viene, y si lo hacemos de la mejor manera, clasificaremos”, remarcó el ex PSG y Juventus tras el encuentro.