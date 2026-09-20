San Lorenzo y Boca: Clásico del Clausura 2026 en el Gasómetro

San Lorenzo de Almagro y Boca Juniors se enfrentarán este domingo desde las 14.45, en el Nuevo Gasómetro, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional..

El Ciclón viene de igualar ante Independiente en Avellaneda en el regreso de Rubén Darío Insua al banco de suplentes y buscará sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los play off.

Del otro lado estará un Boca que atraviesa una racha de 14 partidos sin derrotas y que pretende aprovechar el encuentro para seguir acercándose a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027. El Xeneize llega además con el envión de haber eliminado a San Pablo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y tendrá otra prueba importante en una seguidilla de clásicos.

El cotejo será transmisión del Grupo Prima Multimedios por Mitre Patagonia 90.5, una de las radios de la corporación de Neuquén capital.

Rodolfo Arruabarrena analiza repetir la formación que consiguió la clasificación en el Morumbí. El entrenador aprovecharía el descanso que ofrece la fecha FIFA para darle continuidad al equipo y evitar una nueva rotación después de varias semanas de competencia.

Álvaro Montero será el arquero antes de incorporarse a la selección de Colombia. En defensa estarán Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco. El mediocampo tendrá a Milton Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacibar, mientras que Alan Velasco jugará como enlace. En ataque, la dupla estará conformada por Miguel Merentiel y Leonel Flores.

En tanto, San Lorenzo atraviesa un momento de recuperación. El equipo de Insua viene de conseguir un triunfo ante Talleres por 1-0 y luego empató frente a Independiente. El objetivo del Ciclón es meterse en los playoffs del Clausura, una meta que el propio entrenador planteó para esta etapa del campeonato.

Insua prepara una línea de tres defensores con Danilo Arboleda, Guzmán Corujo y Emiliano Amor. Por los costados se ubicarán Ezequiel Herrera y Mathías De Ritis. En el mediocampo jugarán Nicolás Tripichio y Manuel Insaurralde, mientras que el ataque estará compuesto por Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

El último antecedente entre Boca y San Lorenzo

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en marzo de este año, por la décima fecha del Torneo Apertura, en la Bombonera. Aquel encuentro terminó 1 a 1. Santiago Ascacibar abrió el marcador a los 55 minutos y Gregorio Rodríguez estableció la igualdad definitiva diez minutos después. Ahora volverán a verse las caras, esta vez en el Nuevo Gasómetro y por la fecha 10 del Clausura.

Probables Formaciones

San Lorenzo de Almagro: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Hora de Inicio: 14.45.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Nuevo Gasómetro.