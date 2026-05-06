Por la fecha 4 de la Copa Sudamericana, San Lorenzo igualó 0-0 ante el Deportivo Cuenca y se mantiene como líder del Grupo D, donde todos tienen chances de clasificación.

Para el Ciclón fue un buen resultado en un partido donde lo pudo ganar, pero también se pudo quedar con las manos vacías, pero Gil mostró seguridad cuando se lo exigió.

Las más claras de San Lorenzo fueron en el primer tiempo, todas producto de la velocidad y búsqueda del “Perrito” Barrios, una de ellas con un centro para Cuello, quien de cabeza la tiró a penas a lado del palo. Antes del entre tiempo, nuevamente Cuello lo tuvo, esta vez definiendo a las manos de Ferrero.

El elenco argentino se conformó con el punto, y mantuvo abierto el grupo, ya que en la previa, Recoleta se lo empató en el final al Santos de Neymar, dejando al elenco brasilero en la última colocación pero con chances de clasificar.

Próxima fecha, San Lorenzo visita al Santos el miércoles 19hs, en un duelo clave pensado en la clasificación. El martes, Cuenta y Recoleta marcarán como queda el grupo pensando en la última jornada.

Grupo D: San Lorenzo 6, Deportivo Cuenca 5, Recoleta FC 4, Santos 3.