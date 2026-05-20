Resultado clave: San Lorenzo reaccionó y le empató a Santos en Brasil

Tras ir perdiendo 2 a 0, a pocos minutos del final del partido, San Lorenzo empató 2 a 2 con Santos de Brasil en el estadio Urbano Caldeira, por la quinta fecha del grupo D de la Copa Sudamericana 2026. San Lorenzo consiguió un punto fundamental, que lo acerca a la siguiente instancia y lo hace depender de sí mismo para ser líder del grupo.

El local se impuso con tantos de los delanteros Gabriel Bontempo, en el primer minuto reglamentario, y Gabriel Barbosa, en el primer minuto de descuento de la primera etapa, mientras que el “Ciclón” empató con tantos del carrilero Matías De Ritis, en 27 de la segunda mitad y el delantero Rodrigo Auzmendi a los 40.

El empate mantiene al equipo argentino dependiendo de sí mismo, al ser líder de la zona con siete puntos en un grupo de mucha paridad, necesitando empatar para asegurar el pase y ganar para quedarse con el primer puesto, que lo haría evitar los 16avos de final, mientras que Santos ocupa el último lugar con apenas cuatro puntos y sin triunfos.

En la última fecha, el “Ciclón” jugará como local ante Recoleta de Paraguay mientras que el conjunto brasileño recibirá a Deportivo Cuenca de Ecuador. Ambos partidos se disputarán el próximo martes 26 de mayo, a las 21:30 (horario argentino).

Apenas un minuto después del inicio del partido, el “Ciclón” ya estaba en desventaja. Un gran contraataque llevado adelante por el extremo boliviano Miguel Terceros terminó en un centro atrás desde la izquierda del delantero Gabriel Barbosa, que Gabriel Bontempo empujó al gol por el segundo palo.

En 12 minutos, el volante uruguayo Christian Oliva se quedó con el rebote de un centro rechazado y sacó un remate potente, que se fue cerca del travesaño.

El equipo argentino tuvo su primera llegada del partido dos minutos después, con un disparo lejano del mediocampista Manuel Insaurralde, a algunos metros de la medialuna del área. Su remate se fue abriendo por el efecto que agarró la pelota y se terminó perdiendo por el primer palo.

En 20 minutos, un tiro libre del extremo Álvaro Barreal superó la barrera y buscaba el poste izquierdo del arquero Orlando Gill, que le adivinó las intenciones y pudo desviar por encima del travesaño.

En el primer minuto de descuento de la primera etapa, la fortuna favoreció al equipo local: un tiro libre cerca al borde del área de “Gabigol” se desvió en la barrera y entró pegada al poste derecho de Gill, que tuvo que cambiar de dirección y no alcanzó a detener el disparo.

En el tercer minuto de agregado, un centro desde la derecha del delantero Rodrigo Auzmendi permitió que el carrilero Matías de Ritis controle y saque un remate bajo al primer palo, con el empeine, que el guardameta Gabriel Brazao pudo desviar luego de un achique efectivo.

El primer ataque de peligro del complemento tardó 20 minutos en llegar, con un avance por izquierda de Oliva y posterior remate pinchado, que se desvió en el defensor Lautaro Montenegro y ganó altura, por lo que terminó rozando el travesaño antes de irse al córner.

Siete minutos después descontó el “Ciclón”, con un centro de un carrilero para el otro: Nicolás Tripichio puso la pelota en el área y De Ritis aprovechó un rechace defectuoso del defensor Adonis Frías para rematar de cabeza por encima del manotazo de Brazao y poner el 2-1.

En 40 minutos de la segunda parte, una buena pelota filtrada por el enganche Facundo Gulli habilitó a Auzmendi, que mantiene su excelente estado de forma: definió fuerte y cruzado ante el achique de Gabriel Brazao para igualar el partido.

La previa

En juego la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, desde las 19hs en el estadio Urbano Caldeiro, Santos recibe a San Lorenzo por la zona D. el Ciclón defiende la cima en Brasil, y busca un buen resultado que lo deje cerca de la clasificación.

El ciclón dio vuelta la página luego de la derrota en octavos de final del Torneo Apertura ante River, y ahora se enfoca en cerrar de la mejor forma la primera mitad del año, donde el principal objetivo es meterse en la siguiente instancia de la competencia internacional.

El equipo de Gustavo Álvarez lidera el grupo con 6 unidades, pero con corto margen con relación al elenco brasilero, que está último con tres puntos. Un buen resultado lo dejaría bien posicionado de cara a la última fecha donde define de local ante Recoleta, tercero con 5 puntos.

Por el lado del Santos, fueron últimas horas movidas, ya que Neymar finalmente fue confirmado como uno de los 26 jugadores que están en el Mundial representando a Brasil, que pese a la gran noticias, no será de la partida por un golpe recibido en la última fecha del Brasileirao, donde está en el puesto 16 peleando en zona de descenso.

Para el conjunto paulista, será clave lograr un triunfo de local, para acomodarse en la competencia, y aspirar a la clasificación en la última fecha ante el Deportivo Cuenta, que tiene 6 puntos.

Formaciones:

Santos: Gabriel Brazão; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arao; Gabriel Bontempo, Neymar, Moises; Gabriel Barbosa. DT: Cuca.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathias De Ritis; Nahuel Barrios, Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Datos del partido:

Hora: 19.00

TV: ESPN

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Estadio: Urbano Caldeira