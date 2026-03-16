Carrera comunitaria por el aniversario del barrio San Lorenzo Norte

Los festejos por el aniversario del barrio San Lorenzo Norte incluirán una carrera running abierta a la comunidad, que se realizará el sábado 21 de marzo. La propuesta tendrá como punto de encuentro la intersección de Casimiro Gómez y Doctor Ramón, en Neuquén capital.

La actividad es organizada por la comisión vecinal del barrio y cuenta con el acompañamiento de la secretaría de Deportes de la provincia, con el objetivo de promover la actividad física y generar espacios de encuentro comunitario a través del deporte.

La prueba contará con dos modalidades. Por un lado, una carrera competitiva de 3,5 kilómetros destinada a participantes mayores de 14 años, en categorías masculina y femenina. Además, habrá una corrida familiar de 2 kilómetros, de carácter participativo y abierta a todas las edades.

La participación será gratuita y las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de marzo a través de este enlace. Las personas interesadas pueden solicitar más información comunicándose al 299 4228250.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca celebrar el aniversario del barrio fomentando hábitos saludables y la participación de vecinos y vecinas en un evento deportivo y recreativo pensado para toda la familia.