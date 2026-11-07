La última fecha del Torneo Clausura 2026 promete emociones hasta el final y uno de los partidos que concentraba la atención era el Independiente ante Deportivo Riestra que terminó en victoria agónica del dueño de casa por 2 a 1, resultado con el que se clasificó para jugar los playoffs.

A los 10 minutos llegó la apertura del marcador para el Rojo. Una jugada por la izquierda del ataque que contó con la participación de Josías Palais desbordando a su marcador y la llegada de Mateo Pérez Curci para desviar la pelota de primera. Primer gol del marcador central en la máxima categoría del fútbol argentino.

Después de ponerse en ventaja, Independiente perdió tenencia de pelota y fue la visita quien manejó los tiempos de la primera parte. El arquero Santiago Mele fue determinante para mantener en ventaja a los Jadson Viera que se fueron al descanso con la tranquilidad que en el Nuevo Gasometro, San Lorenzo perdía ante Platense.

La segunda parte tampoco mostró un gran juego colectivo de Independiente y el público local se hizo escuchar ante la pasividad del equipo. Para el último cuarto de hora, el técnico mandó a la cancha a Tomás Parmo, la promesa relegada de las divisiones inferiores para ver si era posible cambiar el ritmo de las acciones ofensivas.

No pasaba nada en el final de la noche en el Libertadores de América, hasta que a los 40 minutos lo empató la visita.

Terminó de festejar Riestra e Independiente sacó del medio en medio de un clima infernal porque se quedaba afuera de todo. Tocaron la pelota para el arquero que desde afuera del área sacó un pelotazo largo para la peinada de Ezequiel Ávila. Maximiliano Tempone (ingresó en el complemento) corrió a sus espaldas y aprovechó el pique del balón para definir ante la salida de Ignacio Arce.

Formaciones

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone,; Imanol Machuca, Maximiliano Meza, Josías Palais; Luis Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Cristian Paz; Juan Randazzo; Pedro Ramírez, Milton Céliz, Nicolás Watson, Yonatan Goitia; Antony Alonso; Gabriel Obredor, Agustín Graneros. DT: Gustavo Benítez.

Árbitro: Juan Pafundi.

Estadio: Libertadores de América, Avellaneda. Buenos Aires.

TV: TNT Sports.

La previa

El Rojo recibe al Malevo en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, con una obligación clara: ganar para no depender de otros resultados y asegurar su clasificación a los octavos de final.

El conjunto de Avellaneda llega a una jornada decisiva, en la que se juega buena parte de sus aspiraciones en el campeonato. Del otro lado estará un Riestra que atraviesa un momento complicado, acumula trece partidos sin conocer la victoria y buscará recuperar sensaciones antes de comenzar su camino en la etapa eliminatoria.

Con necesidades diferentes, los dos equipos protagonizarán un atractivo cruce en Avellaneda, donde el margen de error será mínimo para el dueño de casa.

Independiente, obligado a ganar para seguir en carrera

El Rojo llega a este compromiso después de igualar 1-1 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, un resultado que extendió a cinco encuentros su racha sin triunfos en el Clausura.

Anteriormente, el equipo perdió frente a Boca, empató con Racing y Talleres y sufrió una dura goleada ante Instituto. Una seguidilla que lo dejó condicionado de cara a la última jornada y que transformó el partido ante Riestra en una verdadera final.

Luego del empate frente al Halcón, el entrenador Jadson Viera fue contundente sobre las necesidades de su equipo: "Nosotros tenemos que ganar". El técnico sabe que Independiente depende de sí mismo para meterse entre los 16 mejores y no puede dejar puntos en el camino si pretende continuar en la pelea por el título.

Con su gente y en el Libertadores de América, el Rojo buscará recuperar su mejor versión en el momento más importante de la fase regular.

Riestra quiere cortar la sequía y llegar fortalecido a los playoffs

El presente del Malevo es diferente. El conjunto dirigido por Gustavo Benítez viene de sufrir una dura derrota por 3-0 ante Talleres y acumula trece partidos consecutivos sin victorias, una racha que buscará dejar atrás en una cancha siempre exigente.

De todas maneras, Riestra tiene una tranquilidad importante: ya aseguró su permanencia en Primera División, luego de que el descenso de Aldosivi quedara sentenciado tras la victoria de Racing.

Con ese objetivo cumplido, el Malevo intentará recuperar confianza y reencontrarse con el triunfo antes de afrontar los octavos de final. Aunque no tendrá la presión de su rival por asegurar la clasificación, sumar de a tres sería un impulso importante para encarar la etapa decisiva del campeonato.