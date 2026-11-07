La 16ª y última fecha de la fase de grupos va confirmando a los equipos clasificados a los octavos de final, y con ellos se van armando los cruces por el título del Torneo Clausura 2026.

A la espera de lo que será el súper sábado con la pelea de la Tabla Anual y el ingreso definitivo a la Copa Libertadores 2027, Independiente dio un paso vital y le terminó ganando a Riestra 2 a 1 como local para quedarse con un lugar en los mano a mano de la Liga Profesional.

Al mismo tiempo, en Santa Fe, Unión dio el golpe ante Vélez y con la victoria 2 a 0 ante su gente no hizo más que modificarle el fin de año a los de Liniers.

Al Tatengue por ahora no le alcanza con su último resultado positivo para llegar a al grupo de los mejores 8 de la zona A. Debe esperar por una derrota de Giminasia en el clásico mendocino ante Independiente Rivadavia. Sin embargo, dejó sin podio en el 2026 a los de Guillermo Barros Schelotto que por sumatoria de puntos en el año no llegarán a meterse en la próxima Libertadores. Pueden soñar con esa chance sólo en caso de quedarse con el campeonato local.

River no tuvo un gran campeonto, pero se clasificó y la riqueza individual de su plantel siempre lo convierten en un gran candidato.

San Lorenzo, por su parte, no pegó una en la última jornada, no sólo porque no ganó de local ante Platense: cayó 2 a 0, sino que el resultado del Rojo tampoco le dejaba resquicios para quedarse con un premio grandísimo para su conflictivo 2026.

Las llaves transitorias

Con este panorama, la gran definición tendrá a Instituto jugando como local ante Sarmiento y Boca versus Independiente Rivadavia en La Bombonera. Además, Vélez recibirá a Belgrano de Córdoba y por el momento Defensa y Justicia sería el rival de Barracas Central en Florencio Varela.

Central, por su parte, tiene localía asegurada y hasta ahora será ante Gimnasia de Mendoza. Argentinos Juniors versus Newell’s en La Paternal y Gimnasia ante Independiente en La Plata.

River, con su última victoria en Mar del Plata, se aseguró un último partido en el Monumental. No la tendrá fácil porque enfrente podría tener a Lanús.