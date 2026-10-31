Este sábado, Vélez y San Lorenzo protagonizarán uno de los encuentros destacados de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Desde las 19:15 en el estadio José Amalfitani de Liniers, y con arbitraje de Facundo Tello, el cruce presenta realidades diferentes, pero objetivos importantes para ambos equipos en la recta final de la fase regular.

El equipo conducido por Guillermo Barros Schelotto atraviesa un buen momento futbolístico. En su última presentación consiguió una contundente victoria por 5-0 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, resultado que le permitió ratificar su condición de protagonista del campeonato. El Fortín se ubica segundo en la Zona A con 27 puntos y ya tiene asegurada su clasificación a los octavos de final. Además, continúa en la pelea por los primeros puestos de la tabla anual, por lo que buscará aprovechar la localía para seguir sumando.

Sin embargo, tendrá una baja importante: Rodrigo Aliendro fue expulsado en el último encuentro y no podrá estar presente frente al Ciclón. la buena es que tendrá a Ronaldo Martínez en ataque, el goleador del Torneo Clausura que le dio gol a Vélez con su llegada.

Del otro lado, San Lorenzo afronta un compromiso determinante para sus aspiraciones. El conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa viene de igualar 0-0 frente a Newell's en el Nuevo Gasómetro, resultado que extendió a tres partidos su racha sin derrotas. El Ciclón suma 18 unidades y ocupa el noveno lugar de la Zona A, a un punto de los puestos de clasificación. Por eso, conseguir una victoria en Liniers será fundamental para llegar a la última jornada con posibilidades concretas de meterse entre los ocho mejores.

Ronaldo Martínez, el goleador del torneo .

El entrenador azulgrana recuperaría a Nahuel Arias para el equipo titular, mientras que Facundo Farías también estaría desde el arranque. La principal ausencia será la de Diego Herazo, quien atraviesa una lesión muscular.

En el historial, ambos equipos se enfrentaron en 177 oportunidades. San Lorenzo mantiene la ventaja con 72 victorias, mientras que Vélez consiguió 48 triunfos. Los restantes 57 encuentros terminaron igualados. El antecedente más reciente se produjo el 20 de abril de este año, por el Torneo Apertura 2026, cuando igualaron 0-0.

Probable formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Juan Cruz Policella; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

San Lorenzo: José Devecchi; Nahuel Arias, Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.

Datos del partido: