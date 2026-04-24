¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Torneo Apertura

San Lorenzo va por el triunfo que lo deje cerca de los playoffs

El Ciclón visita al Calamar con público visitante y el objetivo de quedar con un pie en octavos de final. 

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 24 de abril de 2026 a las 13:10
PUBLICIDAD
Platense y San Lorenzo están necesitados del triunfo para clasificar

Por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, San Lorenzo visita a Platense desde las 21hs en Vicente López. Ambos necesitan el triunfo si aspiran a la clasificación a octavos de final.

El ciclón dejó pasar una buena chance fecha pasada de local ante Vélez, y ahora de visitante buscará los tres puntos que lo mantenga en zona de clasificación. En el Grupo A tiene 19 puntos, ubicado 8vo y con la misma cantidad que Unión de Santa Fe.

Considerando que Defensa y Justicia fue goleado por Boca, San Lorenzo subió un lugar por diferencia de gol, y los tres puntos en Vicente López lo dejarían cerca del objetivo.

Por otro lado, Platense vive otra realidad, en el torneo Apertura marcha 11° con 16 puntos, y si bien aún tiene chances, depende el triunfo de hoy, ganar en la última y que se den algunos resultados para poder meterse en 8vos de final. En el medio, está viviendo su primera experiencia en Libertadores donde viene de ganarle a Peñarol en Uruguay.

Se enfrentaron 120 veces ambos equipos, con 58 triunfos para el Ciclón, 38 empates, y 24 festejos para Platense.

Probables Formaciones

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Eugenio Raggio, Mateo Mendia, Tomás Silva; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Nicolás Retamar; Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathias De Ritis; Matías Reali; Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Datos del Partido

Hora: 21.30

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Laura Fortunato

Estadio: Ciudad de Vicente López

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD