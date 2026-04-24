Por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, San Lorenzo visita a Platense desde las 21hs en Vicente López. Ambos necesitan el triunfo si aspiran a la clasificación a octavos de final.

El ciclón dejó pasar una buena chance fecha pasada de local ante Vélez, y ahora de visitante buscará los tres puntos que lo mantenga en zona de clasificación. En el Grupo A tiene 19 puntos, ubicado 8vo y con la misma cantidad que Unión de Santa Fe.

Considerando que Defensa y Justicia fue goleado por Boca, San Lorenzo subió un lugar por diferencia de gol, y los tres puntos en Vicente López lo dejarían cerca del objetivo.

Por otro lado, Platense vive otra realidad, en el torneo Apertura marcha 11° con 16 puntos, y si bien aún tiene chances, depende el triunfo de hoy, ganar en la última y que se den algunos resultados para poder meterse en 8vos de final. En el medio, está viviendo su primera experiencia en Libertadores donde viene de ganarle a Peñarol en Uruguay.

Se enfrentaron 120 veces ambos equipos, con 58 triunfos para el Ciclón, 38 empates, y 24 festejos para Platense.

Probables Formaciones

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Eugenio Raggio, Mateo Mendia, Tomás Silva; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Nicolás Retamar; Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathias De Ritis; Matías Reali; Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Datos del Partido

Hora: 21.30

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Laura Fortunato

Estadio: Ciudad de Vicente López