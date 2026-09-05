La clasificación del Gran Premio de Italia que se disputa en el circuito de Monza terminó con un cambio importante en la parrilla. Oscar Piastri fue penalizado con tres posiciones por obstaculizar a Liam Lawson durante la Q2 y, de esta manera, deberá partir desde el sexto puesto en la carrera del domingo.

El episodio se produjo en los últimos minutos de la segunda tanda clasificatoria. El piloto de McLaren salía de boxes cuando se aproximó a la primera chicana y redujo su ritmo para dejar pasar a Max Verstappen, quien se encontraba en una vuelta rápida.

Sin embargo, Piastri quedó por delante de Lawson cuando ambos atravesaron la chicana, lo que demoró al neozelandés en la salida hacia la Curva Grande. El representante de Red Bull no pudo superar la Q2 y finalizó la sesión en el decimocuarto lugar.

Antes de declarar ante los comisarios, el australiano explicó que no había advertido la llegada de su rival. “Sí, estaba saliendo de boxes y, quiero decir, la diferencia de velocidad al salir de boxes es enorme aquí”, señaló. “Así que, sí, realmente no sé de dónde apareció. Tengo que revisarlo con el equipo”.

Lawson también se refirió al episodio y reconoció que la situación complicó su último intento. “Sí, quiero decir, simplemente no fue lo ideal”, expresó. “Obviamente, lo dejamos para el final para intentar armar una vuelta. Así que estaba bastante acelerado después de recibir una sola indicación. Y después, obviamente, no fue ideal que me bloquearan en la curva uno”.

El neozelandés ya tenía previsto largar desde el fondo debido al cambio de componentes de la unidad de potencia de su Red Bull. Aun así, el equipo buscaba que llegara a la Q3 para que pudiera darle rebufo a Verstappen en las largas rectas de Monza.

Con la sanción, Piastri retrocedió del tercer al sexto puesto. Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Verstappen avanzaron una posición, mientras que el neerlandés pasó del sexto al quinto lugar de partida.

Qué dijeron los comisarios sobre la sanción a Piastri

Los oficiales analizaron las imágenes, la telemetría, las comunicaciones radiales, los datos de posicionamiento y las cámaras a bordo antes de determinar la penalización.

Según explicaron, a Piastri le habían comunicado al salir de boxes que Verstappen y Lawson se acercaban, aunque el piloto sostuvo que no sabía que ambos estaban realizando vueltas rápidas.

Los comisarios concluyeron que el australiano no tuvo otras alternativas en ese momento y que la obstrucción fue involuntaria. Sin embargo, consideraron que se produjo una interferencia innecesaria y aplicaron la sanción estándar de tres puestos en la parrilla.