Desde este miércoles en Turquía, la selección Argentina de básquet femenino disputará el Torneo Clasificatorio a la Copa del Mundo que se disputará en Alemania en este 2026. La competencia se extenderá hasta el 17 del corriente mes y entrega tres boletos a la gran cita.

Serán 6 selecciones que se enfrentarán todas contra todas. El Seleccionado Argentino, que dirige Gregorio Martínez, llegó el domingo a la capital de Turquía luego de una semana de trabajo en Madrid.

El debut de la Selección será el miércoles 11 frente a Australia, desde las 8.30 (hora argentina) y con transmisión. Al día siguiente se enfrentará al seleccionado anfitrión a partir de las 14.30. Tras una jornada de descanso el viernes, el equipo volverá a la cancha el sábado 14 ante Canadá (11.30). La agenda continuará el domingo con el cruce frente a Hungría a las 8.30, mientras que el cierre será el martes 17 contra Japón, nuevamente a las 8.30.

Dentro del plantel dice presente Laila Raviolo, Santafecina que llegó a Independiente para ganar la Liga Federal 2025, y ser pieza clave en la actual Liga Nacional. “Es un lugar de privilegio representa a la selección, cuando comenzamos el camino del profesionalismo, visualizamos la posibilidad de estar en la selección mayor, en mi caso seguir mucho a las chicas que conformar la selección hoy. Estoy contenta y llena de energía para enfrentar lo que demanda, física y mentalmente involucrada para estar al servicio del equipo” Expresó Raviolo, quien se mostró con confianza y preparada para lo que se viene.

Por otro lado, resaltó que el objetivo para esta competencia será intentar “conseguir esa deseada clasificación, poder estar en el mundial es una meta máxima para cualquier deportista”.

La selección Argentina de Básquet Femenino buscará volver a la gran cita mundialista, luego de su última participación en España 2018. Con gran parte del plantel que dijo presente en el clasificatorio en el AmeriCup del 2025 jugado en Chile.

SELECCIÓN ARGENTINA - TORNEO CLASIFICATORIO

#4 Siciliano, Amaiquen | Azul Marino Mallorca (España)

#5 Martínez, Florencia | Unión Florida

#6 Raviolo, Laila | Independiente Neuquén

#7 Cabrera, Diana | Celta (España)

#9 Mungo, Julieta | FNB Ardoi (España)

#10 Burani, Agostina | Obras Sanitarias

#11 Gretter, Melisa | CAB Estepona (España)

#13 Gentinetta, Candela | Obras Sanitarias

#14 Chagas, Florencia | Obras Sanitarias

#20 D´Urso, Macarena | Club Deportivo La Salle (España)

#19 Saravia, Delfina | Unión Florida

#23 Gauna, Victoria | Al - Cazares Caceres (España)