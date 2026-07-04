Argentina vs Egipto por el Mundial 2026: día, horario, antecedentes y el camino a cuartos de final

La Selección argentina ya dejó atrás un durísimo examen ante Cabo Verde y ahora afrontará un nuevo desafío por los octavos de final en el Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Egipto en los octavos de final, en un cruce inédito en la historia de las Copas del Mundo, que se disputará el martes 7 de julio a las 13 (hora argentina) en Atlanta.

La Albiceleste avanzó tras imponerse 3 a 2 en el tiempo suplementario a la gran revelación del torneo. Lionel Messi abrió el marcador y alcanzó los siete goles en la competencia y los 20 en Mundiales, pero Cabo Verde reaccionó con tantos de Duarte y Sidny Lopes Cabral.

En el alargue aparecieron Lisandro Martínez y Cristian Romero, autor del gol decisivo de cabeza, para sellar una clasificación muy trabajada en el Hard Rock Stadium. El arquero Vozinha fue una de las figuras del encuentro y complicó a Argentina durante gran parte del partido.

Scaloni ya había advertido en la previa que Cabo Verde era "un equipo muy fuerte", y el desarrollo del encuentro confirmó sus palabras. Después de superar también a Argelia, Austria y Jordania, el campeón del mundo buscará seguir defendiendo el título conquistado en Qatar 2022.

Del otro lado estará una Egipto que llega fortalecida tras eliminar por penales a Australia, luego de igualar 1 a 1 en 120 minutos. Además del atractivo deportivo, el partido marcará el primer enfrentamiento entre Lionel Messi y Mohamed Salah con sus respectivas selecciones.

El historial favorece ampliamente a Argentina, aunque apenas registra dos antecedentes. El primero fue en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, con una goleada 6-0 gracias a tres goles de Domingo Tarasconi, dos de Manuel Ferreira y uno de Roberto Cherro.

El segundo llegó recién en 2008, en un amistoso disputado en El Cairo, donde el equipo dirigido por Alfio Basile ganó 2-0 con tantos de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso. Messi estuvo ausente por lesión.

Si supera a los Faraones, Argentina jugará los cuartos de final el sábado 11 de julio a las 22 en Kansas City frente al ganador de Suiza contra el vencedor de Colombia-Ghana. En caso de seguir avanzando, disputará las semifinales el miércoles 15 de julio a las 16 en Atlanta, mientras que la final quedó programada para el domingo 19 de julio a las 16 en Nueva Jersey