En la conferencia de prensa de esta tarde, Lionel Scaloni se refirió al futuro de la camiseta '10' de la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi. Tras lo que fue el anuncio de su renovación con la Albiceleste, confirmó que nadie utilizará el histórico dorsal en los amistosos de noviembre. Además, se refirió a quién utilizará la cinta de capitán por las ausencias de Cristian Romero y Lautaro Martínez por lesión, además de la posible ausencia de Emiliano Martínez, que está en la fase final de recuperación de una fractura de mandíbula.

“En este partido la '10' no la va a usar nadie. No tenemos pensado a quién se la vamos a dar hasta que sea obligatoria y, cuando lo sea, veremos a quién se la damos”, explicó el entrenador en diálogo con los medios. Además, agregó que no lo apura la decisión, aunque cuando llegue, el dorsal tendrá un dueño definitivo. "No es algo que me preocupe, o que sea especialmente importante. Sí es verdad que el día que decidamos, será para siempre".

Scaloni confirmó quién será el capitán ante Uruguay

Ante las ausencias de Romero y Lautaro Martínez, el capitán y uno de los subcapitanes tras el retiro de Messi, el entrenador también aclaró quién será el capitán de la Selección en el amistoso de este viernes ante Uruguay. “En principio, si está Emiliano (Martínez), será el capitán. Y, si no está, el capitán será Gerónimo (Rulli) porque lo merece. Es un chico respetado y está desde el primer momento con nosotros”, contó Scaloni.

La presencia del Dibu todavía está condicionada por su recuperación de una fractura de mandíbula, por lo que Rulli aparece como una alternativa concreta para llevar el brazalete en La Bombonera, una decisión algo sorpresiva debido a que, pese a su peso en el grupo y su presencia en los Mundiales 2022 y 2026, más la Copa América 2024, todavía no llega a las 10 presencias con la Albiceleste.