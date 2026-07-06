Scaloni define cambios en la Selección argentina para octavos

El entrenador Lionel Scaloni comenzará este lunes a definir el equipo de la Selección argentina para el cruce de octavos de final del Mundial 2026 ante Egipto, con al menos tres cambios en análisis tras la sufrida clasificación frente a Cabo Verde. Luego del entrenamiento vespertino en Miami, el plantel viajó hacia Atlanta, nueva sede de la "Albiceleste" para el encuentro de este martes a las 13.

Después de un sábado destinado a tareas regenerativas y trabajos de gimnasio para los futbolistas que disputaron los 120 minutos del triunfo 3 a 2 sobre Cabo Verde, el entrenador pondrá el foco en la recuperación física y en corregir varios aspectos del funcionamiento que no lo dejaron conforme, tal como reconoció tras el partido.

Una de las principales dudas está en el lateral izquierdo: Nicolás Tagliafico podría recuperar la titularidad en reemplazo de Facundo Medina, quien había mantenido el puesto durante la recuperación del defensor del Olympique de Lyon, pero terminó acalambrado en el último encuentro.

La otra incógnita se encuentra en la delantera, ya que Lautaro Martínez llegó al Mundial con una leve ventaja sobre Julián Álvarez debido a que el atacante del Atlético de Madrid arrastraba una lesión de tobillo y tenía poco ritmo de competencia; sin embargo, el bajo rendimiento del Toro frente a Cabo Verde volvió a abrir la pelea por el puesto y Scaloni aún no tomó una decisión.

También podría haber una modificación en el mediocampo debido a que Leandro Paredes dejó una buena imagen con su ingreso y tiene chances concretas de ser titular, lo que permitiría que Alexis Mac Allister regrese a una posición más natural. Por otro lado, el atacante Nicolás González aparece como otra alternativa para esa zona, mientras que Thiago Almada es quien hoy tiene más posibilidades de salir del equipo. La idea inicial del cuerpo técnico es realizar un cambio por línea, aunque Scaloni suele sorprender en instancias decisivas, como ocurrió durante el Mundial de Qatar.

La probable formación sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.