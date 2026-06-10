Llegó la hora de las últimas conclusiones. A pocos días del debut en el Mundial 2026, la Selección Argentina confirmó su alineación para esta noche ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. Finalmente, para la ocasión Lionel Scaloni decidió volver a optar por un once alternativo, preservando a quienes podrían estar desde la partida en el debut ante Argelia el próximo martes.

La gran novedad pasa por la ausencia de Lionel Messi entre los titulares. Si bien se habló de una posible titularidad, el capitán albiceleste será preservado por el cuerpo técnico, que optó por administrar cargas físicas y evitar cualquier riesgo de cara al gran objetivo: la defensa del título mundial.

Messi tendrá minutos pero iniciará el encuentro desde el banco de suplentes.

De esta manera, Argentina formará en su último duelo preparatorio con Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios y Valentín Barco; Giuliano Simeone, José Manuel López y Nicolás Paz.

Más allá de la ausencia de Messi, las miradas estarán puestas en varios nombres que buscan aprovechar la oportunidad. Nicolás Paz va de arranque, mientras que Giuliano Simeone y Valentín Barco vuelven a ser titulares, chances importantes para estos futbolistas de que pueden ser alternativas importantes durante el Mundial. Otro de los que tiene la chance es José Manuel López.

El encuentro también llega después de una jornada marcada por el clima. Un feroz temporal castigó Alabama durante la tarde y por momentos puso en duda la realización del partido. Sin embargo, el moderno sistema de drenaje del estadio respondió de manera impecable y el campo de juego quedó en óptimas condiciones para recibir a más de 80 mil espectadores.