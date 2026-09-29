A horas del primer amistoso que la Selección Argentina disputará ante Bolivia, Lionel Scaloni volverá a hablar en conferencia de prensa y las miradas están puestas en su posible continuidad. El entrenador se brindará a los medios desde las 14.15 en el predio de Ezeiza, y el tema principal estará puesto sobre su futuro al frente de la Albiceleste, además de cómo se palpita lo que será la despedida de Lionel Messi la semana entrante.

La continuidad de Scaloni luego de que su contrato se cumpla el próximo 31 de diciembre parecía lejana, sin embargo el tema se reflotó en la previa de esta fecha FIFA y ya comenzaron las conversaciones con Claudio Tapia para extender el vínculo. Después de sus declaraciones luego de la final del Mundial 2026 ante España en las que daba la sensación de un fin de ciclo, el Gringo reconoció hace unos días que tiene ganas de continuar, sin embargo todavía tenía pendiente conversar con el presidente de la AFA.

Scaloni hablará en conferencia en medio de las especulaciones por su futuro.

Por otro lado, Scaloni ya tiene en mente el posible once a un día de enfrentar a Bolivia este miércoles desde las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Este duelo marcará el comienzo de una serie de tres partidos que también incluirá los duelos ante Burkina Faso y Benín. Después de dialogar con los periodistas, el DT encabezará el último entrenamiento antes del partido ante la Verde. La práctica comenzará a las 15.30 y tendrá sus primeros 15 minutos abiertos para los medios acreditados por AFA.