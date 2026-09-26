A meses del subcampeonato obtenido tras el Mundial 2026 y en la antesala de una nueva fecha FIFA para la Selección argentina, Claudio "Chiqui" Tapia y Lionel Scaloni concretaron el primer encuentro personal para hablar sobre la renovación del DT al frente del combinado mayor.

En el predio que la AFA posee en Ezeiza, el máximo directivo del fútbol nacional y el santafesino se dejaron fotografiar sonrientes y confirmaron el encuentro.

Qué le propuso Tapia a Scaloni en la era post Messi

En principio, la propuesta es hasta el Mundial del 2030 y la baja confirmada en el grupo de trabajo es Walter Samuel, quien está listo para iniciar su camino en solitario con algún club.

Los términos económicos formarán parte de las charlas que la directiva mantendrá con el representante del técnico, pero era necesario para la AFA que el técnico campeón del mundo se expresara con deseos de renovación.

Eso ya sucedió por lo que el clima en la previa a la despedida de Lionel Messi del combinado albiceleste es de total armonía.

Presentaciones

El equipo de Scaloni se presentará este miércoles en el Mario Alberto Kempes de Córdoba ante Bolivia y el sábado 3 de octubre hará lo propio en River ante Burkina Faso.

La gran atracción, sin dudas, será el martes 6 de octubre ante Benín en el Monumental. Ese día se producirá la despedida oficial de Lionel Messi de la Selección argentina.