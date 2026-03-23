En una inesperada decisión, Lionel Scaloni convocó de último momento a Lucas Martínez Quarta a la Selección Argentina en reemplazo de Leonardo Balerdi, que será baja por una lesión. Esta fecha FIFA con los amistosos ante Mauritania y Zambia en La Bombonera, el 27 y el 31 de marzo respectivamente, marcará el retorno a la albiceleste del central de River luego de casi dos años.

La decisión fue informada por la cuenta de redes sociales de Argentina. Aún se desconoce la lesión de Balerdi, que jugó todo el encuentro en la derrota como local 2-1 del Olympique de Marsella junto a Gerónimo Rulli (también citado) y Facundo Medina (no fue convocado esta vez). Desde su vuelta a River a principios de 2025, Martínez Quarta no había sido llamado nunca por Scaloni, que lo requiere por primera vez desde mediados del 2024, cuando lo incluyó en la lista definitiva de la pasada Copa América de Estados Unidos.

La última vez que el Chino salió a la cancha vistiendo la albiceleste fue en la fase de grupos de dicha competencia, ante Perú. Días atrás, Scaloni ya había hecho una modificación en la convocatoria para citar a Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli, quienes inicialmente habían quedado afuera. Ahora, a raíz de una lesión, el Gringo volvió a meter mano en la nómina y reintegrará a un viejo conocido.