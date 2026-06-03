En Kansas City, la Selección Argentina se prepara pensando en el inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá México 2026. Lionel Scaloni recibió buenas noticias: Cristian “cuti” Romero y Julián Álvarez ya entrenan a la par de sus compañeros.

Pensando en el amistoso del sábado ante Honduras en Texas, el DT de la selección nacional armó un 11 pensando con mayoría de titulares, buscando así el mejor funcionamiento posible de cara el gran debut ante Argelia el 16 de junio.

Ante las ausencias de Emiliano Martínez, Lionel Messi, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel por lesión; Lionel Scaloni plantó el 11 con Gerónimo Rulli en el arco; Nicolás Capaldo, Otamendi, Lisando Martínez y Tagliafico en el fondo. En el medio los tres de la final en Qatar: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Por los costados Giuliano Simeone y Thiago Almada, asistiendo al único delantero fijo Lautaro Martínez.

Romero está OK luego de 50 días fuera de las canchas por lesión ligamentaria

Las buenas noticias vinieron por parte de “Cuti” Romero, quien se recuperó en su totalidad de la lesión de ligamentos lateral de la rodilla derecha, que lo tuvo afuera 50 días, y ya se entrena con normalidad y a la par de sus compañeros. Se especula con que vea minutos en el segundo amistoso el martes 9 ante Islandia.

Por su parte Julián Álvarez dejó atrás el esguince de tobillo que arrastraba en el cierre de la temporada con el Atlético de Madrid, y también ya se entrena a la par de sus compañeros.

Messi y Paredes se recuperan de sus lesiones

Cabe recordar que aún se recuperan de cara al gran debut mundialista: Lionel Messi (Sobrecarga en el pie izquierdo) Leandro Paredes (Sobrecarga muscular) Gonzalo Montiel (Desgarro en el cuádriceps) Emiliano Martínez (fractura en un dedo) Nicolás Paz (Molestia en la rodilla izquierda), Nico González (Desgarro) Nahuel Molina (lesión muscular).

La selección Argentina se trasladará el viernes para Texas donde jugará su primer amistoso el sábado ante Honduras, luego se medirá con Islandia el martes, en lo que será el último cotejo de preparación pensando en el inicio de la Copa del Mundo.