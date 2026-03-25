La Selección Argentina se prepara pensando en el amistoso del viernes ante Mauritania en La Bombonera, uno de los dos juegos que tiene planificada la selección previo a la gran cita mundialista. La gran duda de Scaloni pasa por el lateral por Izquierda, donde Tagliafico y Barco pelean por un lugar.

Si bien los rivales no son del peso que pretendía el de Pujato, el DT no dará vueltas con relación al 11 y pondría el mejor equipo que tiene el elenco africano.

En las primeras prácticas a puertas cerradas, el DT comenzó a ver y definir nombres que pelean por un lugar en la lista final, y estos dos amistosos (martes vs Zambia) despejará algunas dudas en Scaloni a falta de tres meses de la gran cita mundialista.

En principio, Emiliano “Dibu” Martínez estará en el arco, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi se mantendría, y la gran duda está en el lateral por izquierda, donde pujan por ese lugar Valentín Barco y Nicolás Tagliafico.

En el mediocampo, Giuliano Simeone le ganaría la pulseada a Rodrigo De Paul y ocupará el lado derecho, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister seguirán como el doble cinco, mientras que el gran momento de Nicolás Paz lo pondría entre los 11.

En el ataque, el capitán Lionel Messi tendrá como compañero a Julián Álvarez, sabiendo que en el puesto de ataque varios se disputan un lugar en la lista, como es el caso de Joaquín Panichelli y José López.

Por otros sectores, son varios los nombres que se juegan un “mano a mano” por el mundial, en el puesto de tercer arquero están Juan Musso o Walter Benítez, Marcos Senesi y Facundo Medina como central izquierdo, Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni en el mediocampo, sumando a Gabriel Rojas, quien pone en disputa un lugar con Marcos Acuña.

Argentina afrontará esta doble fecha FIFA con 30 jugadores y con la afirmación de que serán las últimas antes de definir la lista definitiva de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.