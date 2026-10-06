La noche que nadie quiere que termine ya tiene protagonistas confirmados. La Selección argentina se prepara para enfrentar a Benín desde las 20 en el Monumental, en un amistoso internacional de la Fecha FIFA que tendrá un condimento imposible de ignorar: será el último partido de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca.

Para una ocasión tan especial, Lionel Scaloni eligió rodear al capitán con varios de los futbolistas que compartieron con él los años más importantes de la historia reciente de la Albiceleste. Campeones del mundo, referentes y compañeros de tantas batallas volverán a encontrarse dentro de la cancha para acompañar al 10 en su última función.

Cómo será el 11 titular de la despedida de Lionel Messi con la Selección

En el arco estará Emiliano Martínez, uno de los grandes protagonistas de la generación que conquistó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. En la defensa aparecerán Cristian Romero y Nicolás Otamendi como dupla central, mientras que Nicolás Tagliafico regresará al lateral izquierdo luego de recuperarse de la molestia que le impidió disputar los dos primeros amistosos.

La otra novedad estará sobre la derecha. Agustín Giay será titular ante Benín, ya que Nahuel Molina deberá cumplir una suspensión y Gonzalo Montiel no fue convocado para esta fecha FIFA.

En el mediocampo también habrá un regreso cargado de significado. Rodrigo De Paul volverá a ponerse la camiseta argentina después de no haber sido citado para los encuentros anteriores y tendrá la posibilidad de compartir por última vez una cancha con Messi defendiendo los colores de la Selección.

A su lado estarán Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, dos integrantes de la nueva generación que se convirtió en parte fundamental del ciclo de Scaloni y que también fueron protagonistas del título mundial conseguido en Qatar.

Arriba, todas las miradas estarán puestas en el capitán. Messi comandará el ataque acompañado por Lautaro Martínez y Julián Álvarez, dos delanteros que también construyeron una parte importante de su historia con la Albiceleste junto al rosarino.

Así, Scaloni apuesta por una formación que combina experiencia, presente y recuerdos. Un equipo pensado no solamente para enfrentar a Benín, sino también para acompañar a Messi en una noche que quedará marcada para siempre en la historia de la Selección Argentina.

Formación de Argentina ante Benín

La formación de Argentina ante Benín será: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

El Monumental se prepara para una noche diferente. Será fútbol, pero también será despedida. Y Messi tendrá a varios de sus compañeros de ruta a su lado para escribir las últimas páginas de su historia con la camiseta argentina.