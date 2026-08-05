Antonela Roccuzzo respaldó públicamente a Georgina Rodríguez después de que la modelo enfrentara los comentarios negativos sobre su cuerpo. La argentina reaccionó con emojis de aplausos a una extensa publicación en la que la pareja de Cristiano Ronaldo defendió sus curvas y cuestionó los estándares físicos impuestos.

La empresaria reveló que conversó sobre las críticas con el futbolista: “Estos días he visto todo tipo de comentarios sobre unas fotos mías en un barco. Unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defienden… Lo estuve comentando con Cris y le dije: ‘Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen’. Y él me respondió: ‘Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien’. Y hablamos de muchas cosas más".

Georgina Rodríguez también reflexionó: “Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo”. Luego agregó: “Soy madre de seis hijos maravillosos; tres son niñas que algún día serán grandes mujeres. Y si hay algo que deseo enseñarles —junto a Cris, de quien me siento profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre— es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos".

Su defensa continuó con un cuestionamiento directo: “A veces todos necesitamos que alguien nos recuerde lo que de verdad importa. Lo curioso es que esto pasa cada verano. Cada año mi cuerpo vuelve a ser noticia. Y entonces me pregunto… ¿dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo “correcto”? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla? Yo entreno porque me hace feliz. Porque me apasiona. Porque esa hora en el gimnasio es uno de los mejores momentos de mi día. Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar. Nunca ha sido una lucha por adelgazar; siempre ha sido una forma de cuidar de mí. Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. En el cuerpo que me sostiene, que me ha permitido abrazar, crear vida, caer y volver a levantarme. Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus versiones".

La modelo cerró su postura con una definición personal: “Para mí, el verdadero éxito nunca ha sido encajar en un estándar que nadie sabe quién inventó. El verdadero éxito es vivir en paz. Rodearme de las personas que amo. Disfrutar de mi familia y amigos. Cuidar mi salud. Reír. Aprender. Vivir”.

Entre las numerosas reacciones se destacó la de Antonela Roccuzzo, quien acompañó el mensaje con aplausos. El gesto volvió a exhibir la buena relación entre ambas y adquirió una repercusión especial por tratarse de las parejas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, protagonistas de una histórica rivalidad exclusivamente deportiva.