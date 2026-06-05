La muerte de Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como El Indio Solari, sacudió este viernes al mundo de la música argentina. El histórico ex líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció a los 77 años en su vivienda de Parque Leloir, generando una inmediata ola de mensajes, homenajes y despedidas por parte de artistas, colegas y miles de fanáticos en todo el país.

Desde que se conoció la noticia comenzaron a circular distintas versiones sobre las causas del fallecimiento. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación médica oficial que detalle específicamente qué provocó la muerte del músico. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del deceso.

Según trascendió, la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”, un procedimiento habitual cuando una persona fallece en su domicilio y todavía no se cuenta con un informe definitivo. La intervención quedó en manos de la fiscalía correspondiente de Ituzaingó.

El comunicado difundido por las autoridades fue breve pero contundente. En el texto se indicó: “Averiguación Causales Muerte, persona mediática quien fuera en vida cantante banda musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, identif. popularmente como Indio Solari, padecía mal de Párkinson. Nada indica o señala otra causa de muerte”.

Esa última frase fue interpretada como un dato relevante dentro de la investigación. De acuerdo con las primeras informaciones, no existirían indicios de factores externos o situaciones irregulares vinculadas al fallecimiento. Por ese motivo, la hipótesis principal apunta a una muerte por causas naturales relacionadas con su estado de salud.

Desde hace años, El Indio Solari convivía con el Parkinson, enfermedad neurodegenerativa que él mismo reveló públicamente en 2016 durante un recital en Tandil. A partir de entonces habló en varias oportunidades sobre las dificultades que le generaba el avance del cuadro y cómo afectaba su vida cotidiana.

El fin de una era, falleció el Indio Solari

La enfermedad también fue determinante en su decisión de alejarse progresivamente de los escenarios. Aunque mantuvo contacto con sus seguidores mediante entrevistas y algunos proyectos artísticos, sus apariciones públicas fueron cada vez más esporádicas durante los últimos años.

Mientras continúan las muestras de afecto y reconocimiento hacia El Indio Solari, una de las figuras más importantes de la historia del rock nacional, las autoridades avanzan con los procedimientos de rigor. Por ahora, lo único confirmado oficialmente es que el artista falleció a los 77 años y que no existen elementos que indiquen una causa distinta a los problemas de salud que enfrentaba desde hacía tiempo.