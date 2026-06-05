El panorama musical argentino se vistió de luto este viernes tras confirmarse la partida de el Indio Solari, una leyenda imborrable que marcó a fuego la cultura popular. El fallecimiento del artista genera un vacío imposible de llenar en el corazón de millones de seguidores de varias generaciones. Su legado eterno seguirá resonando en cada rincón del país a través de las páginas más doradas del cancionero nacional.

Los detalles sobre los momentos previos a su deceso comenzaron a salir a la luz pública durante la mañana. Según el relato detallado que ofreció el periodista Rodrigo Alegre en la pantalla de TN, el cantante pasó una velada apacible antes del desenlace. Tras haber compartido una cena tranquila el jueves por la noche en su residencia, decidió meterse a la piscina de la propiedad.

La quinta ubicada en la zona residencial de Parque Leloir se transformó en el escenario de la dolorosa despedida del líder de masas. Al momento de sufrir la descompensación física, el vocalista se encontraba contenido por su círculo íntimo. Ante la compleja situación médica, su familia llamó de urgencia al 911, lo que derivó en la posterior intervención de la Fiscalía número 2 de Ituzaingó.

El último suspiro del Indio Solari

El movimiento en los alrededores del domicilio no tardó en intensificarse con la llegada de las autoridades y el personal sanitario. Además de los móviles policiales y la unidad médica, una multitud de fieles admiradores comenzó a concentrarse de manera espontánea en las inmediaciones. Todos buscaban brindar un último adiós al hombre que fundó mitos junto a Skay Beilinson.

La salud del creador de éxitos venía siendo un tema de constante preocupación y debate en los medios de comunicación. Hace apenas dos meses circularon fuertes rumores sobre un posible accidente cerebrovascular que generaron una gran alarma generalizada. En ese momento, su esposa desmintió de forma categórica las versiones y aclaró mediante un comunicado que “la única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable”.

El nacimiento de este mito viviente tuvo lugar el 17 de enero de 1949, iniciando un camino que cambiaría la historia artística. Durante los años cincuenta se trasladó junto a sus padres a La Plata, localidad donde transcurrieron sus años de infancia y juventud. Sería en esa emblemática ciudad bonaerense donde germinaría la semilla de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la banda más influyente del país.

El último suspiro del Indio Solari

A lo largo de su última década, el poeta popular batalló con entereza contra una dura enfermedad neurodegenerativa. El diagnóstico adverso llegó hace diez años, un golpe que el cantante asimiló con la personalidad y el estilo que siempre lo caracterizaron. Su posterior proyecto musical, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, sirvió como el refugio perfecto para continuar canalizando su inagotable poesía conceptual.

El propio artista había elegido revelar su padecimiento de una manera muy particular y directa ante una multitud histórica. “Anda circulando en internet una versión de que estoy enfermo y es verdad; Mr. Parkinson me anda pisando los talones, pero bueno, así es la vida”, manifestó el 12 de marzo de 2016. Aquellas palabras resonaron ante 150.000 personas en el Hipódromo de Villa Aguirre, en Tandil, sellando un pacto de honestidad brutal con sus devotos.