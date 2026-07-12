Corazón, hígado, leche y miles de calorías forman parte de la fórmula que Erling Haaland utiliza para sostener su físico de élite. El delantero noruego cuida cada detalle de su alimentación y mantiene una dieta tan estricta como llamativa, pensada para responder a la exigencia de los entrenamientos, los partidos y la recuperación.

La curiosidad por su rutina volvió a crecer después de su actuación frente a Brasil en el Mundial 2026, donde otra vez quedó expuesta su potencia física. Con 1,95 metros de altura y una capacidad atlética fuera de lo común, Erling Haaland acompaña su rendimiento con un plan nutricional diseñado para mantener energía, fuerza y velocidad durante toda la temporada.

Uno de los puntos más sorprendentes de su alimentación es la presencia de vísceras. El delantero del Manchester City incorpora corazón e hígado de ternera, además de carnes rojas, pescados, carnes blancas, miel cruda y abundante leche. Según trascendió, puede llegar a consumir cerca de 6.000 calorías diarias, una cifra acorde al desgaste físico que implica competir en la elite.

En el documental “Haaland: The Big Decision”, el futbolista explicó cuál es la base de su forma de alimentarse. “Creo que comer alimentos de calidad y lo más locales posible es lo más importante”, afirmó. Esa idea marca el criterio con el que organiza sus comidas y elige productos que, según su mirada, le permiten rendir mejor y recuperarse más rápido.

La dieta de Haaland no se mantiene igual todos los días. Las porciones, los platos y la carga calórica se adaptan según si está en una jornada de entrenamiento, de competencia o de recuperación. Entre sus comidas preferidas aparece un filete de lubina con espárragos y arroz con huevo, una combinación que busca equilibrio entre saciedad, nutrientes y digestión.

Aunque su rutina es muy disciplinada, el noruego también se permite algunas excepciones. Los kebabs aparecen como uno de sus gustos fuera del plan más estricto, aunque no forman parte de la base de su alimentación. El foco principal sigue puesto en carnes, proteínas de calidad, grasas, lácteos y alimentos capaces de acompañar la demanda de un cuerpo sometido a esfuerzos constantes.

El otro secreto está fuera del plato. Para completar su preparación, Erling Haaland suma baños de hielo, saunas, terapias de luz roja y distintos métodos de recuperación. Así, su dieta extrema no funciona como una receta aislada, sino como parte de un sistema integral pensado para sostener potencia, reducir el desgaste y mantenerse entre los delanteros más dominantes del mundo.