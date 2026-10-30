Gran Premio de Méxco: Franco Colapinto fue 16° en otro viernes dominado por Leclerc y su Ferrari

Luego de perderse la primera tanda de entrenamientos del día, Franco Colapinto salió a la pista en el Gran Premio de México, sede de la 20ª fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1 y se ubicó 16° en el ordenador que lideró el francés Charles Leclerc con Ferrari.

Por una disposición reglamentaria, Alpine dispuso que Gabriele Mini cumpliera con los ensayos de primera hora, completando 22 giros en el autódromo “Hermanos Rodríguez”. El piloto de pruebas de la escudería francesa obtuvo el 14° puesto de una grilla también dominada por Leclerc.

Colapinto supo estar en la situación de Mini cuando llegó a Weilliams en la Fórmula 1. El argentino siguió desde boxes el rendimiento de su auto en manos del italiano.

Era tanta la ansiedad del argentino, que apenas dio verde la pista, el número 43 salió a girar. No fue una tarde tranquila en el Distrito Federal. Apenas 12 minutos después de haber sido habilitada la segunda tanda, Liam Lawson y Max Verstappen protagonizaron un inesperado choque que obligó a la bandera roja y el reemplazo de diferentes unidades en los dos autos de la bebida energética.

Hasta ese momento, el argentino registraba el 16° mejor tiempo del ensayo arriba de un auto sin mejoras que contrastó notoriamente con el de su compañero, Pierre Gasly, metido en el Top Ten del fin de semana mexicano.

Las complicaciones siguieron en pista y antes de la media hora, Lewis Hamilton detuvo su Ferrari por problemas en la potencia que obligó el ingreso de la máquina a los boxes. Mientras tanto, Colapinto no se movió de ese límite puesto en el lugar 16.

El candidato al título, cuarto

Kimi Antonelli se mostró cerca de Leclerc en cuanto al tiempo, pero finalizó cuarto en los ensayos del primer día, detrás de su compañero de equipo. El italiano ya demostró en la temporada que el ritmo de su Mercedes Benz es finalmente quien impone las condiciones durante las carreras finales.

Todos los caminos conducen a la consagración del italiano por primera vez en la historia, aunque George Russell se esfuerce en estirar el misterio deportivo.