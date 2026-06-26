Chivatos Trail 2026: Carrera de trail running en Andacollo, Neuquén

La Chivatos Trail 2026 se llevará a cabo el 15 y 16 de agosto en Andacollo, en el norte de la provincia de Neuquén. Esta carrera de trail running celebra su segunda edición, invitando a corredores de todos los niveles a disfrutar de los paisajes y senderos de la región. La prueba se realiza saliendo de la época invernal, lo que permite a los participantes experimentar un entorno natural renovado y desafiante.

Andacollo es reconocida por su entorno montañoso y su ambiente tranquilo. El trazado de la carrera recorre senderos y caminos rurales, permitiendo a los corredores disfrutar de vistas panorámicas y del aire puro de la Patagonia argentina.

Las distancias y categorías serán, en 20 kilómetros para quienes buscan un reto mayor y desean explorar a fondo los paisajes de la localidad. Los 10 kilómetros, ideal para corredores intermedios que quieren superarse en un entorno natural, los 5 kilómetros, una opción accesible para quienes se inician en el trail running o prefieren una distancia corta y para los chicos, la kids, espacio pensado para que los más pequeños también vivan la experiencia deportiva.

La Chivatos Trail 2026 está diseñada para fomentar la participación de toda la familia y de corredores de distintos niveles. El evento suele contar con servicios básicos para los corredores, como puestos de hidratación y señalización en los recorridos. Se recomienda a los participantes llevar indumentaria adecuada para montaña y consultar el pronóstico del tiempo previo a la carrera.

La organización busca promover el deporte y el contacto con la naturaleza, invitando a la comunidad local y a visitantes a sumarse a una jornada de actividad física y camaradería. La inscripción y detalles adicionales pueden consultarse en las redes sociales oficiales del evento.