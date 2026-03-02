Andacollo se prepara para El Llano Trail 2026 el 18 de abril

Andacollo será sede el 18 de abril de una nueva edición de El Llano Trail 2026, una propuesta deportiva que tendrá como escenario el Parque Recreativo El Llano, uno de los espacios turísticos más representativos del norte neuquino. La iniciativa busca consolidar el lugar no solo como punto de encuentro invernal, sino también como ámbito para actividades deportivas durante todo el año.

La secretaria de Turismo de Andacollo, Brenda Yampa, explicó que “el trail se va a hacer en lo que es El Llano, el Parque Recreativo, que se abre en invierno. El circuito va a ser por vueltas, no es un recorrido largo que se aleja, sino que pasa siempre por el mismo lugar”.

El trazado contempla un circuito cerrado de 3 kilómetros y medio por vuelta, con un desnivel aproximado de 200 metros acumulados en cada giro.

En cuanto a las distancias, la funcionaria detalló que “tenemos la de 3,5 kilómetros que es gratuita y tiene un cupo de cien personas. Después el de 7K y el de 14K ya son competitivos y tienen precio”.

El valor de inscripción es de 40.000 pesos para los 7K y 50.000 pesos para los 14K, mientras que los residentes del Alto Neuquén cuentan con un 10 % de descuento. “Para las personas del Alto Neuquén tienen un descuento del diez por ciento”, precisó.

El circuito comenzará en el sector donde funciona la pista de nieve durante el invierno, con un tramo inicial de ascenso sostenido. “Es un circuito cerrado por vueltas, ahí empieza el desnivel que es de 207 metros, porque justo es donde está la pista de nieve en el invierno, y desde ahí comienza todo subida”, indicó Yampa.

El cronometraje estará a cargo del emprendedor local Cristian Pérez y el acompañamiento técnico contará con el guía habilitado Nico Espinoza.

La organización entregará remeras y kit a quienes participen en las categorías competitivas, mientras que en la modalidad gratuita se otorgará kit y un cuello multifunción. “Queremos que El Llano tenga movimiento también fuera del invierno, con trekking, carreras y caminatas nocturnas. Es un atractivo turístico y buscamos darle más valor con este tipo de propuestas”, afirmó la secretaria.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del siguiente enlace:

https://sportmetric.net/share/event/el-llano-trail-2026_jqh?288