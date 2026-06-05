Este sábado y domingo en las radios del Prima Multimedios de Neuquén capital se podrá vivir a pleno el cotejo amistoso que afrontará la selección Argentina que se alista para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá así como una nueva presentación de Deportivo Rincón en el Torneo Federal A de este temporada.

El equipo que dirige Lionel Scaloni, se medirá ante Honduras en College Station, desde las 21, desde las 20 las alternativas se podrá seguir por Mitre Patagonia 90.5.

En tanto, este domingo Deportivo Rincón en el sudeste de Córdoba jugará contra Argentino de Monte Maíz por la fecha 12 (duodécima) tercera de la ronda de las revanchas del Torneo Federal A 2026. En cotejo que se jugará en estadio Modesto Marrone del "Raya" desde las 15.30

El cotejo será transmisión de Primera Multimedios de Neuquén capital, a partir de las 15.30 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, y la operación técnica de José Ramón Paredes.