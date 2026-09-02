Se disputa en diferentes ciudades del país, los campeonatos Argentinos de selecciones Sub 16 de Hockey, competencia que tendrá a Neuquén en cancha jugando la A en rama masculina, y la C en Femenina.

en San Rafael, el seleccionado femenino que dirige Christian Passot, integrará el Grupo A del sub 16 C, donde le objetivo será lograr uno de los dos ascensos para la B del 2027. Debutará el jueves 10.40hs ante Asociación Sudoeste de buenos Aires, y el mismo día 19.10hs ante Federación Chilena de hockey, mientras que el viernes cierra la fase de grupos ante Federación Amateur de Hockey sobre césped Unión del centro.

Plantel: Josefina Ailin Acuña Viola, Catalina Assar Martínez, Agustina Castiglia Spörle, Martina Cespedes Ferrari, Malena Esquivel Ochoa, Violeta Esquivel Ochoa, Guadalupe Laura Freixas, Katya Neven Gacitua Arguello, Martina González Arroyo, Josefina Insuа, Matilda López Raggi, Josefina Pereyra, Juana Ramírez Casalia, Lola Ranea Grill, Abril Rubilar Giménez, María Lourdes Salas López, Luana Juanita San Miguel, Francina Graciela Soto, Martina Eluney Ursic, María Del Rosario Vivas.

el seleccionado masculino juega la Sub 16 C con el objetivo de ascenso

Además, en Rosario se jugará también el Argentino de Selección masculino. En categoría Sub 16 A, Neuquén dirá presente con las principales federaciones del país.

El equipo que dirige Esteban Acevedo, se presenta con las potencias del hockey nacional, con la misión de hacer un buen papel. Integra el Grupo A donde debuta el jueves 12.20hs ante Asociación Tucumana. Ya el viernes, se verá 10.10hs ante Asociación mendocina, y cerrará la fase regular ante Federación de Córdoba 17.20hs.