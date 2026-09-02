Las Leonas son tricampeonas del mundo de hockey. En un atractiva final superaron a Países Bajos por 3-1 en los penales, luego de igualar en tiempo regular 1-1. Sofía Cairó fue la encargada de definir la tanda de penales, ya acostumbrada a dejar su marca en momentos claves.

Así como en París 2024, Cairó volvió a responder bajo la presión de definir un partido clave. En los Juegos olímpicos hizo el shootouts que le dio la medalla de bronce, y ahora el tanto con el que las leonas lograron su tercer título del mundo.

Detrás de todo título, siempre hay mucho trabajo, y la definición tuvo lo suyo, "Estos penales los venimos entrenando hace mucho. Son un momento muy importante. Nos dimos cuenta de que hay que entrenarlos y sirvió. Estamos contentas", expresó la atacante, agregando demás que "No tengo un plan cuando voy a tirar un penal. veo un poco de lo que hace la arquera en los penales previos y lo tengo en cuenta".

Además, la ahora especialista y campeona del mundo, reveló que previo a la definición el DT Fernando Ferrara le dio una referencia clave: "Me había dicho que tenga cuidado con algo que hacía la arquera, que se tiraba y esperaba un poquito. Me dijo que me tome un segundito antes de tirar y le hice caso",

En París ante Bélgica fue su primer penal australiano, “nunca lo había practicado, ese fue mi primer penal con Las Leonas. El primero que tiré en un momento importante. Después empezamos a tirar más shootouts en la Pro League. Fui tirando y ahora llegué un poco más preparada", contó.

Sofía Cairó, de 23 años, juega en el Club y Biblioteca Mariano Moreno de Gran Buenos Aires desde el 2019, hoy milita en las categorías de ascenso. En el 2016 llegó a las selecciones juveniles y 2019 se volvió una leoncita y en el 2023 fue convocada por primera vez para la selección mayor para el Panamericano de Santago 2023.