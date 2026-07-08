La senadora paraguaya Celeste Amarilla volvió a lanzar fuertes insultos contra Kylian Mbappé durante una sesión del Senado de Paraguay, apenas días después de la controversia provocada por sus publicaciones racistas en redes sociales tras la eliminación paraguaya del Mundial 2026.

Durante su intervención de este miércoles, la legisladora recordó el final del partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final y afirmó que el delantero del Real Madrid rechazó el saludo del arquero Orlando Gill. En ese contexto volvió a descalificar públicamente al futbolista.

Las nuevas declaraciones llegan mientras continúa la repercusión internacional del caso. Mbappé ya respondió públicamente a los primeros ataques y la Federación Francesa de Fútbol confirmó que impulsará una denuncia por los mensajes discriminatorios difundidos por la senadora.

Qué dijo Celeste Amarilla sobre Kylian Mbappé

Durante su discurso en la Cámara Alta, Amarilla sostuvo que Mbappé habría ignorado el saludo de Orlando Gill luego del encuentro mundialista.

Según expresó la legisladora, el arquero paraguayo intentó saludar al capitán francés "con toda la humildad de un paraguayo", pero recibió una negativa acompañada de gritos. En ese contexto, Amarilla volvió a insultarlo públicamente llamándolo "hijo de p**".

Sin embargo, también aclaró que no pretendía asociar esa conducta con el pueblo francés y reivindicó la historia cultural del país europeo.

Para sostener esa idea mencionó figuras como Jean-Jacques Rousseau, René Descartes, Montesquieu, Victor Hugo y Simone de Beauvoir, asegurando que Francia "no puede reducirse a la figura de Mbappé".

Los antecedentes del conflicto entre Mbappé y la senadora

La polémica comenzó tras la eliminación de Paraguay frente a Francia en los octavos de final del Mundial 2026.

Luego del encuentro, Celeste Amarilla publicó varios mensajes en la red social X donde realizó expresiones consideradas racistas y xenófobas, al referirse al futbolista como un "camerunés colonizado" y realizar descalificaciones por su origen.

Las publicaciones generaron un inmediato rechazo dentro y fuera de Paraguay y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

La respuesta de Kylian Mbappé

El delantero francés no tardó en responder.

A través de un comunicado público calificó a Amarilla como "una mujer despreciable e indigna de su cargo", sostuvo que sus expresiones fomentan el odio y remarcó que esas declaraciones no representan al pueblo paraguayo.

El caso tomó aún más dimensión cuando la Federación Francesa de Fútbol anunció que presentará una denuncia judicial por considerar que las publicaciones constituyen expresiones discriminatorias.

El partido que originó la controversia

El enfrentamiento entre Francia y Paraguay fue uno de los cruces más calientes de los octavos de final del Mundial 2026.

El conjunto francés avanzó gracias a un penal convertido por Mbappé, en un encuentro marcado por fuertes discusiones, cruces verbales y varias acciones polémicas entre futbolistas de ambos equipos.

Incluso durante ese partido el atacante francés protagonizó otros encontronazos con jugadores paraguayos, una tensión que luego continuó fuera de la cancha con declaraciones cruzadas y publicaciones en redes sociales.