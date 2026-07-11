Argentina se juega el pasaje a las semifinales del Mundial 2026 desde las 22 en Kansas frente a Suiza. El seleccionado nacional, llega nuevamente a un sexto partido, que por cambio de formato ahora es de 4tos de final, pero que a lo largo de la historia, supo tener buenos resultados.

El sexto partido ha estado asociado a las instancias decisivas. En seis de las siete ocasiones en las que disputó ese encuentro, Albiceleste llegó con la ilusión intacta de pelear por el título y logró mantenerse en carrera en cinco de ellas.

El primer antecedente se dio en Alemania 1974, cuando el formato incluía una segunda fase de grupos. Allí, Argentina igualó 1-1 frente a Alemania Democrática, en un torneo que terminaría marcando el cierre de su participación y lejos de meterse en la final.

Argentina goleó a Perú y accedió a la definición del 78.

Cuatro años más tarde, en el Mundial organizado en el país, llegó uno de los partidos más recordados de su historia. En la segunda fase de grupos de Argentina 1978, el equipo de César Luis Menotti goleó 6-0 a Perú, resultado que le permitió avanzar a la final y luego conquistar su primera Copa del Mundo.

En México 1986, el sexto encuentro fue la semifinal frente a Bélgica. Con dos goles de Diego Maradona, la Selección se impuso 2-0 y selló el pasaje a la final, donde obtendría su segunda corona mundial.

La edición de Italia 1990 volvió a tener a Argentina en una semifinal. Tras igualar 1-1 con el seleccionado anfitrión, el conjunto dirigido por Carlos Bilardo se impuso 4-3 en la definición por penales, con Sergio Goycochea como gran figura, para acceder nuevamente al partido decisivo donde cayó ante Alemania.

El cierre de Mascherano que valió una clasificación a la final en Brasil.

Luego de varios años de no poder pasar los cuartos de final, llegó Brasil 2014, donde la historia se repitió: después de un cerrado 0-0 frente a Países Bajos, la Selección de Alejandro Sabella ganó 4-2 en la tanda de penales, gracias a las atajadas de Sergio Romero, y regresó a una final mundialista después de 24 años.

El antecedente más reciente corresponde a Qatar 2022, cuando el equipo de Lionel Scaloni venció con autoridad 3-0 a Croacia en semifinales, con una actuación sobresaliente de Lionel Messi y Julián Álvarez, para luego coronarse campeón del mundo ante Francia.

En total, Argentina disputó 6 sextos partidos en Copas del Mundo: obtuvo tres victorias y tres empates (dos de ellas resulta por penales), sin conocer la derrota en esa instancia. Además, cinco de esos encuentros le permitieron clasificarse a la final del torneo, una muestra de que, históricamente, el sexto partido suele encontrar a la Albiceleste en su mejor versión.

Goico fue la gran figura ante Italia, metiendo a Argentina en una nueva final.

Todos los sextos partidos: