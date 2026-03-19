Héctor Rueda, el “Hety”, hará historia el viernes desde las 21:15 en cancha de Quilmes cuando Deportivo Rincón de Neuquén enfrente a San Lorenzo de Almagro por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026 con transmisión del Grupo Prima a través de las radios La Primera AM 550, FM Las Palmas y la 90.7.

Es que el delantero neuquino volverá a marcar presente con esta camiseta 8 años después de haber sido el máximo goleador del certamen con 5 tantos. Luis Silba de Sarmiento de Resistencia lo igualó en ese hito con un formato de competencia diferente.

Prima llega a cancha de Quilmes para llevar todas las alternativas de Deportivo Rincón ante San Lorenzo por Copa Argentina.

Desde entonces, el equipo neuquino no había vuelto a clasificar a esta competencia. Los dirigidos por Pablo Castro sellaron la clasificación el año pasado, luego de convertirse en uno de los mejores cinco mejores equipos de la temporada 2025 en el Federal A.

Sin dudas que el Hety Rueda tenía un protagonismo mucho más marcado en lo deportivo en 2028, pero sigue siendo igual de referente puertas adentro. Es que el jugador de 37 años de edad (sumará uno más el 23 de abril) es toda una institución ya no sólo del club que defiende hace 14 temporadas (iniciará la número 15), sino también de la localidad petrolera, de la cual se convirtió en Concejal en diciembre de 2019.

En diciembre del 2029, Héctor Rueda se convirtió en Concejal de la ciudad de Rincón de los Sauces.

Otra competencia

La anterior Copa Argentina que lo tuvo a Rueda y el Deportivo Rincón como protagonista incluía eliminatorias de ascenso. Para chocar con un equipo de primera había obstáculos deportivos que sortear en la previa.

Deportivo Rincón durante su participación en la Copa Argentina del 2018, cuando cayó ante Newell's en Santa Fe.

Sol de Mayo y Ferro de Olavarría habían sido sus eliminatorias previas a chocar con Newell’s que lo terminó sacando por 2 a 0 en cancha de Unión de Santa Fe.

Ahora se viene San Lorenzo, inmerso en una crisis deportiva que de alguna manera carga de expectativas a un duelo futbolístico apasionando que será televisado en directo por TyC Sports y volverá a presentar a Héctor “Hety” Rueda en la planilla oficial de juego.