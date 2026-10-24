La undécima fecha del Pre Federal de básquet de la Región 7 tuvo una jornada especial, con los clásicos como protagonistas y resultados que modificaron la lucha por los primeros puestos. Deportivo Roca fue uno de los grandes ganadores del fin de semana: derrotó a Atlético Regina por 72-65 y, con la caída de Pérfora, quedó como único líder del certamen.

En el Gimena Padín, el conjunto roquense se impuso en un partido exigente y volvió a demostrar su fortaleza en el campeonato. Martín Fagotti, con 20 puntos, Matías Alluchón, con 18, y Benjamín López, quien aportó 15 tantos y 12 rebotes, fueron determinantes para la victoria del Naranja, que alcanzó su noveno triunfo en once presentaciones.

Uno de los encuentros más vibrantes de la fecha se disputó en Plaza Huincul, donde Petrolero Argentino venció a Pérfora por 94-91 en un final electrizante. El Matador se quedó con el clásico gracias a un triple de Agustín Silva sobre la chicharra, que desató el festejo local. Marco Roumec fue el máximo anotador del ganador, con 26 puntos, mientras que Nataniel Rodríguez se destacó con 23 unidades y 10 rebotes. Para Pérfora, la derrota significó perder la posibilidad de continuar compartiendo el liderazgo y quedar como escolta del conjunto roquense.

Pacífico ganó de local y quedó tercero en la fase regular

En El Templo, Club Plottier consiguió uno de los resultados más destacados de la jornada al superar a Centro Español por un contundente 80-60. El visitante construyó una diferencia importante y terminó celebrando una victoria que le permite seguir creciendo en la tabla.

Leandro Tapia encabezó la ofensiva con 19 puntos, mientras que Angelo Sasso sumó 15, Gabriel Spinaci aportó 12 e Ignacio Murias completó otros 12 tantos. El Torito, por su parte, no logró encontrar respuestas ante un rival que manejó el encuentro y se llevó dos puntos importantes.

En el Viejo Ramírez, Pacífico derrotó a Independiente por 66-60 y se quedó con el clásico capitalino. El Decano logró imponerse en un partido de bajo goleo y mucha intensidad, en el que cada posesión tuvo un valor importante. Alex Soria, con 19 puntos, fue el principal referente ofensivo del ganador, acompañado por Exequiel Sánchez, quien sumó 14 unidades. En el Rojo no alcanzaron los 14 puntos de Enzo Nieva ni los 13 de Pedro Martelli.

Roca es el único lider de la fase regular

Con los resultados de la jornada, Deportivo Roca quedó como único líder con 20 puntos, seguido por Pérfora, con 19. Pacífico ocupa el tercer puesto con 17 unidades, mientras que Atlético Regina y Centro Español suman 16. Más atrás aparecen Club Plottier y Petrolero Argentino, con 15, e Independiente, con 14.

La competencia continuará este domingo 25 de octubre con la disputa de la duodécima fecha. Independiente recibirá a Centro Español desde las 20 en La Caldera; Atlético Regina enfrentará a Pacífico a las 20.30 en La Calderita; Pérfora será local de Deportivo Roca desde las 20.30 en el Piti Claris, y Petrolero Argentino se medirá con Club Plottier a las 21 en La Cueva.

El duelo entre Pérfora y Deportivo Roca aparece como el gran atractivo de la próxima jornada, con el líder visitando a su escolta en un enfrentamiento directo que puede resultar determinante para la pelea por la cima del Pre Federal Región 7.